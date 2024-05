Aligha váltják le Dolinkovát és Šimkovičovát

A munkahét utolsó két napján a parlament a törvényhozási feladatok helyett személyi kérdésekkel foglalkozott: csütörtök éjjel Zuzana Dolinková egészségügyi miniszter, másnap pedig Martina Šimkovičová kulturális tárcavezető leváltásáról folyt a vita.

Mivel a kormánykoalíció képviselőinek többsége van a testületben, borítékolható, hogy egyik esetben sem vonják meg a bizalmat a minisztertől: Dolinková kapcsán és Šimkovičová ügyében is kedden zajlik majd a szavazás.

Csütörtök késő délután nyitották meg azt az éjszakába hajló ülést, melyen az egészségügyi tárcát vezető Dolinková (Hlas) leváltását szorgalmazta az ellenzék – a lépést a KDH, a PS, valamint a Slovensko mozgalom kezdeményezte, de az SaS is jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez. A javaslat egyik beterjesztője, a maga is orvosi végzettséggel rendelkező Peter Stachura (KDH) a vita bevezető beszédében hangsúlyozta, hogy Dolinková nem eléggé felkészült ahhoz, hogy az elvárásoknak megfelelően vezesse a tárcát. Stachura kifogásolta, hogy fizetni kell a vizsgálatokért, kaotikusan irányítják a minisztériumot csendben meghozott döntésekkel, az emberek pedig ilyen körülmények között még „megbetegedni is félnek.”

A felszólalásokban többek között elhangzott, hogy Dolinkovának az összeomló ügyeleti hálózatok, a hosszú várakozási idők, az illetékek és a ellenzéki módosító javaslatok ignorálása miatt is távoznia kellene. A kormánykoalíció részéről elhangzott hozzászólások leginkább azt emelték ki, hogy a kórházak reformja már a Hlas miniszterének érkezése idején is katasztrofális állapotban volt, az egészségügy gondjaiért az előző kormányokban ténykedő jelenlegi ellenzéki pártok viselik a legnagyobb felelősséget. Dolinková csak este tizenegy órakor kapott szót és kifejtette, dolgozik a problémák megoldásán, de a rengeteg felhalmozódó probléma miatt ez csak csepp a tengerben – ezen a ponton már csak nagyon kevesen tartózkodtak a teremben. A miniszter sorsáról kedden szavaz a parlament.

Míg csütörtök este az egészségügy, pénteken a kultúra került terítékre a Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) elleni bizalmatlansági javaslat miatt. A tárcavezetőt hosszabb ideje bírálta nem csak az ellenzék, de a közvélemény, a művészek és a közmédia alkalmazottai is. A kulturális miniszter tevékenysége ellen már februárban 188 ezer aláírást gyűjtöttek össze a tiltakozók, de egy ellenzéki adminisztrációs hiba miatt – nem adtak le harminc aláírást a rendkívüli ülés összehívására – csúszva került sor a bizalmatlansági indítvánnyal foglalkozó vita kiírására.

A kormánykoalíciós képviselők a téma kapcsán jóelőre védelmükbe vették az ellentmondásos tevékenységével sok bírálatot kiváltó jelöltet. A kormány hivatalos álláspontja szerint Šimkovičová lépései – például a közmédia átalakítása és a pályázati rendszer megreformálása kapcsán – az előzetesen elfogadott programnyilatkozattal összhangban történnek.

Andrej Danko az SNS-frakció nevében kijelentette, támogatásáról biztosítja Šimkovičovát és kijelentette, fontos egymás kölcsönös tisztelete – mert a pártja a gyengébbeket és a nemzeti kisebbségeket is tiszteli. Danko pozitívumként értékelte, hogy a párt minisztere alapvetően átalakítja a kulturális minisztérium működését, beleértve a támogatási rendszerek működését.

A vita borítékolható módon több alkalommal is enyhe személyeskedésbe fulladt, Zuzana Mesterová (PS) a felszólalásában azt kifogásolta, hogy az SNS-elnök a média és színészek támadásával foglalkozik ahelyett, hogy valódi pozitív lépéseket kötne Šimkovičová nevéhez. Az ellenzéki felszólalók a művészetek szabadságának jelentőségét, valamint a toleráns hozzáállás fontosságát hangsúlyozták.

A vita végső fázisában a közmédia átalakításával kapcsolatban Roman Michelko (SNS) keveredet vitába az ellenzéki képviselőkkel. Michelko szerint az RTVS átalakításával kapcsolatban kevés szó esik arról, hogy a korábbi jobboldali kormányok szintén hasonló módon, az intézményi keretek átalakításával vették át az irányítást a szlovák közrádió és a televízió felett, az ellenzéki képviselők szerint káros a párhuzamok vonása az RTVS és az STVR létrehozása között. A Šimkovičováról szóló vita végül fél öt után zárult.