A többség a közös listára szavazna

A felmérés arra is rámutatott, hogy ha a három magyar párt közös listán indulna, akkor arra a szavazók 7,3 százaléka adná le a voksát. A közös párt regionálisan is erős lenne, Nyitra és Nagyszombat megyében is a szavazók 20-20 százaléka támogatná, Besztercebánya megyében pedig 13. Pozsony megyében, ahol ma nagyon alacsony a magyar pártok támogatottsága, több, mint 3 százaléknyi szavazó adná a voksát a közös pártra. A magyar nemzetiségű szavazók 76 százaléka, a szlovákok fél százaléka választaná ezt a közös listát – derül ki a felmérésből.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom