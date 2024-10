A tervezettnél is több kórházi orvos nyújtja be a felmondását országszerte

Nem szeretnénk PET-palackok kupakjait gyűjteni, esetleg a magánbiztosítóknak könyörögni, hogy segíthessünk az onkológiai pácienseken

– magyarázta a szakszervezet elnöke.



Az egészségügyi dolgozók nyomásgyakorlásának fő célja a közhiedelemmel ellentétben nem a béremelés.

„Egyetlen orvos sem mond fel 62 euró miatt” – mutatott rá a szakszervezet vezetője, majd hozzátette, az ágazat képviselői sokkal inkább az egészségügyi rendszer teljes összeomlása miatt aggódnak, szerintük ugyanis a kormány nemtörődöm hozzáállása miatt egyenes út vezet a negatív végkifejlet felé.



Visolajský többek között azt hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszakban a politikusok számos ponton sértették meg a memorandumot, amit a szakszervezet 2022-ben írt alá még Eduard Heger kabinetjével azzal a céllal, hogy javítsák az ellátás minőségét. Bár az őszi választások után az akkori ellenzék alakított kormányt, Visolajský arra emlékeztetett, hogy a megegyezést 138 parlamenti képviselő támogatta, köztük a Smer és a Hlas tagjai is. Ennek ellenére a dokumentumba foglalt nyolc követelésből mindössze „másfél teljesült”.



„A kabinet még azt a kettőt is törölte, ami korábban már megvalósult” – jelentette ki Peter Visolajský, majd hozzátette, hogy „nincsenek új követeléseik, mindössze azt szeretnék, ha a kormány felhagyna a projekttel, ami részvénytársaságokká alakítja az állami kórházakat”. A 2022-ben összegyűjtött követeléseik között szerepelt még a nővérek fizetésének emelése, de a kórházigazgatók felelősségre vonása is, ha nem tartják be a személyzeti létszámra vonatkozó szabályokat.



Új tárcavezető, új preferenciák



A Szlovák Orvosszakszervezet kifogásolja az egészségügyi minisztérium azon döntését is, hogy az új kórház Rázsochy helyett Főrévben épül fel. Visolajský elmondása szerint mostanra nem csak az egészségügyi dolgozók, de a jelenlegi tárcavezető, Kamil Šaško (Hlas) is megkérdőjelezi elődje, Zuzana Dolinková határozatát. Bár ez is azt mutatja, hogy az új tárcavezető és az egészségügyisek véleménye bizonyos kérdésekben egyezik, vélhetően hosszú út vezet majd a kompromisszumig.

A kormányra várunk, és mielőbbi találkozót szeretnék

– üzenete a szakszervezet Robert Fico kabinetjének.



A szlovákiai kórházak orvosainak fele távozhat



A szlovákiai kórházakban jelenleg nagyjából 6 000 orvos dolgozik. Mivel a felmondások száma napról napra emelkedik, így félő, ha Šaško a következő két hónapban nem egyezik meg a szakszervezettel, a szlovákiai kórházak orvosainak fele távozhat.



A legtöbben a besztercebányai F.D. Roosevelt Egyetemi Kórház mondtak fel, ahol korábban a miniszterelnököt, Robert Ficot (Smer) kezelték az ellene elkövetett merénylet után.