A tavaszi fagy tetemes kárt okozott a szlovákiai gyümölcsösökben

A már évek óta rendszeresen beköszöntő tavaszi fagyok idén is megnehezítették a mezőgazdasági termelők életet. Ezúttal is teljesen váratlanul érkeztek a meleg márciusi napokat követően, és a gyümölcsösök mellett a cukorrépában is tetemes károkat okoztak.

A már évek óta rendszeresen beköszöntő tavaszi fagyok idén is megnehezítették a mezőgazdasági termelők életet. Ezúttal is teljesen váratlanul érkeztek a meleg márciusi napokat követően, és a gyümölcsösök mellett a cukorrépában is tetemes károkat okoztak.

Míg március utolsó napjaiban a nappali maximum hőmérséklet Szlovákia több régiójában is jóval 20 fok felett mozgott, húsvétra megjött a lehűlés, és az ünnepeket követő napokban hajnalra a déli régiókban is több helyen mínusz 5 fokot is mértek. A gazdák ugyan mindent megettek azért, hogy mentsék a menthetőt, azonban már most biztos, hogy a hirtelen jött lehűlés súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban. „A kajszibaracktermés 70–80 százalékában okozott kárt a fagyos időjárás, a cseresznye esetében ugyanez 20–30 százalék között mozog” – mondta el lapunknak Marián Varga, a Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetségének az elnöke.

Varga szerint az egyes termelők között természetesen látványos különbségek lehetnek. Akiknek nem volt elegendő pénzük a védekezésre, azok esetében a károk mértéke a 80 százalékot is meghaladhatja. A védekezés egyáltalán nem olcsó mulatság, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy megéri belefektetni. A gyümölcstermesztők szakmai szervezetének az adatai szerint tavaly együttesen mintegy 1,8 millió euróba került a védekezés a gazdáknak, ennek köszönhetően azonban a gyümölcsfák 70 százalékát sikerült megmenteni a fagytól. Varga szerint a tét nem kicsi, hiszen évente mintegy 50 ezer tonnányi gyümölcs terem Szlovákiában. A szakemberek szerint az, hogy a tavaszi fagyok milyen hatással lesznek a gyümölcsárakra vagy épp a pálinkafőzésre, arról egyelőre korai lenne nyilatkozni, ráadásul még korántsem vagyunk túl a nehezén, hiszen még bármikor jöhet egy újabb fagyhullám.

A fagyok azonban nem csupán a gyümölcsösökben okoztak tetemes károkat. „A mínusz 7 fok alatti fagyok több régióban is visszavonhatatlan kárt tettek a cukorrépatermésben” – mondta el lapunknak Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. A gazdák jelentése alapján elmondható, hogy a 22,5 ezer hektárnyi cukorrépaföldből minimum 1250, de akár 2 ezer hektárnyit is újra kell majd vetni. „Pontosabb adatokkal a jövő héten szolgálhatunk majd, azonban már most biztos, hogy a termés minimum 10 százaléka károsodott. Csaknem minden régióból jelentenek károkat, a leginkább sújtott régióknak, legalábbis ami a cukorrépát illeti, a Lévai, a Vágsellyei, a Nagyszombati és a Nagytapolcsányi járás számít” – mondta el Peter Závodský, a Szlovákiai Cukorrépa-termesztők Szövetségének ügyvezető igazgatója.