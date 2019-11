„A szlovákiai magyar pártok vitája elvette a választók kedvét”

Miért döntött úgy, hogy belép a PS/Spolu magyar platformjába?

A Progresszív Szlovákiából engem idén májusban kerestek meg, hogy lépjek be a párt dunaszerdahelyi alapszervezetébe. Örültem a lehetőségnek, hiszen már előtte is aktívabban részt szerettem volna venni a közéletben. Egyszerűen elegem lett a tudomány és a civil szervezetek elleni támadásokból, valamint abból, hogy a jelenlegi politikusaink nem törődnek a fiatalok sorsával. A magyar platform pedig mondhatni spontán módon alakult, ugyanis a komáromi, a dunaszerdahelyi és a gútai alapszervezet tagjai is jelezték, hogy a párton belül szeretnének létrehozni egy magyar képviseletet. Ezt az igényt továbbítottuk a párt vezetőségének is, mely nyitottan viszonyult a kérésünkhöz. Mondhatni, hogy a magyar platform egy alulról építkező szervezetként alakult meg.

Ön szerint egy szlovákiai magyar választónak miért kellene egy alapvetően szlovák pártra szavaznia?

Kihangsúlyoznám, hogy a PS nemcsak egy szlovák párt, hanem mindenki pártja, aki progresszíven gondolkodik és változást akar. A szlovákiai magyar pártok esetében még az is kérdéses, hogy egyáltalán bejutnak-e a parlamentbe, míg a közvélemény-kutatások szerint a PS/Spolu parlamenti pozíciója elég biztosnak tűnik. Pártunk választási listáján kilencen indulnak a magyar platformból, és a dolgok jelenlegi állása szerint ők a legesélyesebbek arra, hogy reális magyar érdekképviseletet biztosítsanak a parlamentben. Az még egyelőre kérdéses, hogy a magyar platform képviselői hányadik helyen indulnak a párt listáján, de arra fogunk törekedni, hogy minél előnyösebb pozíciót sikerüljön kiharcolni.

Ön is indul a listán?

Én személy szerint nem leszek rajta a listán. Úgy gondolom, hogy vannak nálam sokkal nagyobb politikai tapasztalattal rendelkező személyek is a magyar platformban, akik jelenleg alkalmasabbak erre a feladatra. A közeljövőben azonban már elképzelhetőnek tartom, hogy elindulok akár az európai parlamenti választáson is.

Milyen reális lehetőségeket tud kínálni a PS/Spolu a magyar választónak, amennyiben bejut a parlamentbe?

Arra törekszünk, hogy a déli régiók nagyobb figyelmet kapjanak, mint korábban. Gondolok itt elsősorban az egészségügy, az oktatás, az infrastrukúra és a kultúra fejlesztésére. Ami az egészségügyet illeti, a magyar platform egyik célja, hogy a déli régiókban minél több orvossal lehessen magyarul kommunikálni, és a nyelvi akadály ne álljon a beteg gyógyulásának útjába. Az iskolaügyben azt szeretnénk kiharcolni, hogy a magyarul tanulni vágyó gyerek valóban járhasson magyar iskolába. Ennek érdekében szeretnénk tágítani a közlekedési lehetőségeket, hogy a diák könnyebben juthasson el olyan régiókba, ahol található magyar iskola. Egyéb alternatíva lehet a szlovák tannyelvű iskolákban a fakultatív magyarnyelv-oktatás is, de hangsúlyoznám, hogy csakis azokban a régiókban, ahol nincsen magyar nyelvű iskola. Ezzel nem az asszimilációt szeretnénk felerősíteni, pusztán az a célunk, hogy a szlovák gyerekek is találkozhassanak a magyar nyelvvel. A koalíció programjában egyébként magyarul is el lehet olvasni a konkrét intézkedéseket.

Néhány szlovákiai magyar párt viszont azzal érvel, hogy egy alapvetően szlovák mozgalom nem képes olyan hatékonyan kezelni a magyarok problémáit, mint egy valódi magyar párt. Többen is hangoztatták, hogy a PS/Spolu csak a magyar szavazatokra hajt, majd a választás után megfeledkezik a kisebbségekről.

A magyar platformot a PS/Spoluban úgy kell elképzelni, mint egy párton belüli párt, melynek az a feladata, hogy tolmácsolják a magyarok érdekeit a vezetőség felé. Igaz, hogy egy szlovák ember nem tudja olyan jól átlátni a déli régiók problémáit, viszont a magyar platform tagjai Dél-Szlovákiából származnak, sokunk itt nőtt fel, így pontosan tudjuk, hogy milyen gondok sújtják ezeket a területeket. A platform képviselőinek tulajdonképpen szabad kezük van, a párt vezetőségének tagjai pedig támogatnak bennünket.

Kérdés, hogy a vezetőség mennyire veszi komolyan a platformot. Zuzana Čaputová államfő esetében például azt láthattuk, hogy a kampány során a magyar szavazókat is megszólította, de a győzelme óta nem tűnik túl aktívnak a kisebbségek védelme terén. Mi a garancia arra, hogy a PS/Spolu esetében ez nem így lesz?

Természetesen sok függ attól, hogy a magyar platformból hány képviselőnk jut be a parlamentbe, de azt azért hozzátenném, hogy nem csak a magyar platform tagjainak érdeke, hogy kisebbségek problémáival foglalkozzunk. Említhetném példának Martin Dubécit is, aki a PS/Spolu elnökségének tagja és félig magyar családból származik, neki is szívügye ez a téma. Véleményem szerint a jövő évi parlamenti választás előtt az egyik legnagyobb kihívás, hogy ne vesszenek el a magyar szavazatok. Erre pedig az egyetlen garancia jelen pillanatban a PS/Spolu magyar platformja.

Mi a véleménye a szlovákiai magyar pártok jelenlegi helyzetéről? Felmerült esetleg, hogy a magyar platform bármilyen formában együttműködjön valamelyik szlovákiai magyar párttal?

Mint egy potenciális szlovákiai magyar szavazó úgy látom, hogy ez a választás előtti huzavona rengeteg embernek elvette a kedvét, hogy egy szlovákiai magyar pártra szavazzon. Mégis miért szavazna egy fiatal magyar személy olyan pártokra, amelyek még arról sem tudnak megegyezni, hogy együtt induljanak-e vagy sem? Az együttműködéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy a PS/Spolu magyar platformja nyitottan viszonyul a szlovákiai magyar pártokhoz. A választás előtti együttműködés már csak azért sem jöhetett szóba, mert a megalakulásunk után elég sok negatív visszajelzést kapunk a magyar pártok képviselőitől. A választás utáni esetleges együttműködés viszont továbbra is nyitott, de biztosat természetesen csak jövő márciusban tudok mondani.