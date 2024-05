A Progresszív Szlovákia reménykedik a pártelnöki találkozó megvalósulásában

„Alapvető fontosságúnak tartom, hogy megállítsuk a gyűlölet, a feszültség és az ellenségeskedés növekvő hullámát – ez egy közös jelzés, hogy bár politikai nézeteltéréseink és vitáink továbbra is fennállnak, a politikai versenyt normális, kulturális és gyűlöletmentes módon is le tudjuk folytatni” – mondta Šimečka. Hozzátette, a PS üdvözli a kezdeményezést, és továbbra is hisz abban, hogy megvalósul.

Mint mondta, sajnálja, hogy több politikus is, mind a koalíció, mind az ellenzék részéről, nem ismeri fel a helyzet komolyságát, és továbbra is csak olajat önt a tűzre. „A kollektív bűnösség képét festik le, mintha a média vagy az ellenzék lenne a felelős a merényletért, holott tudják, hogy a bűnös a merénylő, aki magányos farkas volt, és most őrizetben van. Ez az utolsó dolog, amire most szükségünk van” – tette hozzá a PS elnöke.