„A pénz is számít, de az egészség fontosabb”

Pozsony | A pénzügyminisztérium és a Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) is arra figyelmeztet, hogy az állam akár több tízmillió eurót spórolhatna, ha a drága gyógyszerek helyett az úgynevezett generikus gyógyszerekbe fektetné a pénzt. Ezek hatékonyságáról és anyagi vonzatairól Dr. Morvai Viola belgyógyászt kérdeztük.

Önnek milyen tapasztalatai vannak a generikus gyógyszerekkel?

Az mindenképpen igaz, hogy a generikus gyógyszerek olcsóbbak, mint az eredeti termékek. Hogy minden esetben hatékonyabbak-e, ebben már nem vagyok biztos. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a betegek néha szívesebben maradnak az eredeti készítményeknél, és nem annyira kedvelik a származékokat. Persze azt nem szabad elfelejtetni, hogy nem minden beteg reagál ugyanúgy a kezelésekre. Az orvos feladata ilyenkor az, hogy minden egyes tényezőt figyelembe vegyen, és ez alapján döntse el, hogy mi lenne a megfelelő gyógyszer a beteg számára.

A gyakorlatban az orvos mennyire veheti figyelembe, hogy egy gyógyszer anyagi szempontból komoly megterhelést jelent a betegnek?

Mindenképpen a beteg egészségének kell lennie a legfőbb szempontnak, így az orvosnak leginkább a tapasztalataira kell hagyatkoznia, amikor gyógyszert ír fel. Nyilván szívesen választjuk azokat a gyógyszereket, melyekről már biztosan tudjuk, hogy segítenek a betegen. De hogy őszinte legyek, néha az orvosnak azért a páciens anyagi helyzetét is figyelembe kell vennie, még ha szakmai szempontból nem is ez a legfontosabb. Vannak olyan betegek, akikről tudom, hogy rengeteg gyógyszert szednek, és a havi bevételük csaknem egyharmadát gyógyszerekre költik. Ilyen esetekben sajnos muszáj figyelembe vennem az anyagi tényezőt is, és kénytelen vagyok az olcsóbb gyógyszert választani.

A gyógyszerésznek mennyire van szerepe abban, hogy a beteg milyen gyógyszert kap?

Az általam kiírt recepten mindig szerepel a hatóanyag, amely a gyógyulást segíti elő, valamint ráírhatom a konkrét gyógyszer nevét is, amiről én azt gondolom, hogy ez lehet a betegnek a legmegfelelőbb. A páciens azonban nem feltétlenül kapja meg mindig azt a gyógyszert, amit én felírtam neki, a gyógyszerész ajánlhat neki ugyanabból a kategóriából valamilyen olcsóbb készítményt is. Ha a beteg konkrétan rá is kérdez, akkor persze kötelessége felvilágosítani az olcsóbb alternatívákról. Ez a gyakorlatban sokszor előfordul, hiszen a gyógyszertárban nem mindig van abból a készítményből, amit én ajánlottam, ilyenkor kézenfekvő megoldás, hogy egy másik gyógyszert kap, amely tartalmazza a kellő hatóanyagokat.

Tegyük fel, hogy a gyógyszerész egy másik készítményt ajánl a betegnek. Ha ebben az esetben valamilyen komplikációk lépnek fel, akkor kit terhel a felelősség?

A gyógyszerésznek ilyenkor nem kötelessége tájékoztatni az orvost, hogy más gyógyszert adott a betegnek. Mivel a tudomásomon kívül kapott más orvosságot a beteg, ezért innentől engem nem terhel semmiféle felelősség. A gyógyszerésznek ilyenkor persze kötelező tájékoztatnia a beteget a lehetséges kockázatokról. Ha a beteg ezt tudomásul veszi, és elfogadja az esetleges olcsóbb alternatívát, akkor ez már az ő felelőssége.