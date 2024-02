A Magyar Szövetség még lebegteti, kit támogatna az államfőválasztás második fordulójában

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke a párt Országos Tanácsának ülése után arról beszélt, az államfőválasztás első fordulója után tárgyalni akarnak a továbbjutó két jelölttel. „Ha valóban komolyan gondolják, hogy a magyarok és a régióink ügyét fel tudják vállalni, akkor mondják meg, mit tudnak ígérni” – jelentette ki a pártelnök és hozzátette, ez alapján döntik majd el, hogy kinek a támogatására biztatják a szimpatizánsaikat. „Ivan Korčoknak nagyon nagyot kellene alakítania, hogy meg tudja szólítani a felvidéki magyarságot” – tette hozzá, illetve azt sem zárta ki, hogy a továbbjutó jelöltek egyike mögé sem állnak be. A felmérések szerint szinte biztosra vehető, hogy az államfőválasztás március 23-án esedékes első fordulója után Korčok és Peter Pellegrini (Hlas) jut tovább.

Az államfői tisztségért induló korábbi külügyminiszter, Korčok lapunknak adott interjújában azt mondta, kapcsolatban van Forróval, hogy majd az első forduló után az esetleges támogatásról egyeztessenek. „Készen állok arra, hogy a magyar pártok képviselőivel találkozzam” – nyilatkozta. A voksolás másik esélyes jelöltjénél, a kormányzó Hlast vezető Pellegrininél is érdeklődtünk ez ügyben, de lapzártáig nem kaptunk választ. A parlament házelnöki tisztségét betöltő Pellegrinivel még nem sikerült időpontot sem egyeztetni annak érdekében, hogy hosszabb beszélgetést készíthessünk vele. Az Új Szó felkérését egy interjúra egyébként a parlamenti választás előtt is lemondta, holott akkor már időpont is le volt egyezve, ám Pellegrini nem volt hajlandó nyilatkozni a lapunk által felvázolt témakörökről, egyebek mellett a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos földelkobzásokról.

Eldőlt vagy sem?

A Magyar Szövetség alelnöke, Gyimesi György ugyanakkor az említett Országos Tanács ülése után élesen elhatárolódott Korčoktól, aki szerinte még külügyminiszterként „céltáblát rajzolt a magyarok hátára”. A közösségi oldalán aztán még határozottabb állítást tett. „Természetesen soha nem fogjuk támogatni Ivan Korčokot az elnökválasztás második fordulójában” – szögezte le. Ennek fényében aziránt érdeklődtünk Gyimesinél, hogy a másik esélyes jelölt Pellegrini támogatását preferálja-e, esetleg a továbbjutó favoritok egyike mögé sem kellene pártjának beállnia, de Gyimesi cikkünk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre. A Magyar Szövetség alelnöke ugyanakkor nyilvános megszólalásaiban, ahogy a közösségi médiában tett nyilatkozataiban is rendkívül gyakran bírálja Korčokot. Pellegriniről azonban egyáltalán nem nyilatkozik.

Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke mindezek ellenére lapunknak úgy nyilatkozott, pártjuk semmiféle döntést nem hozott arról, hogy melyik továbbjutó jelölt támogatására szólítja fel a támogatóit. „Ez nem is volt téma” – tette hozzá arról szólva, hogy az Országos Tanács ezt a kérdést nem tárgyalta. Gyimesinek a Korčokról szóló kijelentését pedig az alelnökük magánvéleményeként értelmezi.

Korčok vs. Pellegrini

Ahogy azt Pandy is elmondta, jelenleg semmilyen döntést nem hoztak arról, hogy az államfőválasztás második fordulójában kinek a támogatására vagy éppen nem támogatására biztatják a szimpatizánsaikat. Ennek egyszerű taktikai oka is van, hiszen a párt, Forró Krisztián elnök személyében, saját jelöltet is állított. Az ő eredményét pedig az első forduló után csak úgy lehet „értékesíteni”, vagyis a továbbjutó jelölteknek valamilyen ígéretért cserébe felajánlani, ha a Magyar Szövetség jelenleg még lebegteti, kit támogatnának a második körben. „Egy értelmes döntést lehetett hozni, mi így is döntöttünk: nem lezárni a hogyan tovább kérdését az első fordulóig. Számunkra ez a választás március 23-ig a magyar jelöltről szól, utána jöhet a többi kérdés” – nyilatkozta lapunknak Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség elnökségi tagja. Hozzátette, a második körben való támogatást nem fogják ingyen adni. „Lejárt az az idő, hogy a nagy semmiért a magyarok támogatást adjanak a második körre. A közösségünk számára fontos ügyekben konkrét elköteleződés és ígéretek kellenek. Ezekről az első forduló után beszélhetünk” – szögezte le Mózes.

Ezzel együtt is nagyon valószínűtlen, hogy a párt Korčok mögé állna be, hiszen már korábban is élesen bírálták őt, illetve a párton belül, Gyimesin kívül mások is elhatárolódtak tőle. Ugyanakkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha a felmérések szerint jelenleg is befutónak számító Pellegrini az első forduló után jelentős előnyre tesz szert, akkor nem lesz érdekelt abban, hogy komolyabb ígéreteket tegyen Forróéknak. Mózes szerint Korčok miniszterként ártott a magyar–szlovák kapcsolatoknak és nincs kínálata a magyarok számára. Ugyanakkor úgy látja, Pellegrini sem tud semmit kínálni, mert szerinte a Hlas elnöke korábban sem tett semmit a magyarságért és a déli régiókért. „Az egyik 19, a másik egy híján 20” – tette hozzá, és arra emlékeztetett, Pellegrini még smeres miniszterelnökként szembehelyezkedett a magyar közösséggel. „Kormányfőként ő volt az, aki proaktívan ellenünk tett lépéseket, legyen szó a nagyszarvai szlovák iskoláról vagy a kétnyelvű táblákról” – idézte fel Mózes.