A magyar–szlovák határon nem vezetnek be ellenőrzést

Mikulec péntek délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, a menekültek érkezését csak az állíthatja meg, ha hatékonyabb lesz az ellenőrzés a szerb–magyar határon. A tárcavezető szerint ebbe azonban az unió belső országainak is be kell kapcsolódnia, ennek érdekében nyomást fognak rájuk gyakorolni. A cseh és a szlovák rendőrség is hatékonyabban fog együttműködni, közösen fog járőrözni, de együtt fogják kiértékelni a menekülthelyzetet. Ezzel együtt igyekeznek azt is biztosítani, hogy a cseh–szlovák határátkelőkön a szabályszerű forgalom a lehető legfolyamatosabban haladjon. A cseh határellenőrzésekkel kapcsolatban elmondta, a cseh fél is arra törekszik, hogy ezeket fokozatosan kivezesse.

Hamran István országos rendőrfőkapitány a sajtótájékoztatón arról beszélt, egyes közszereplők a háború elől menekülő szerencsétlen emberek, köztük gyerekek balsorsából igyekeznek politikai tőkét kovácsolni. Elsősorban a szélsőséges politikusokat bírálta, de név szerint említette Denisa Saková korábbi smeres belügyminisztert, aki most az ellenzéki Hlas színeiben politizál. Hamran abszurdnak tartja Saková megnyilvánulásait. A korábbi belügyi tárcavezető ugyanis kritizálta, hogy a cseh–szlovák határon bevezették a határellenőrzést, de ugyanakkor a szlovák–magyar határon való kontroll felújítását követelte. „Ez abszurd, jobban átgondolhatná, hogy mit mond” – tette hozzá Hamran, majd Saková további állításait is cáfolta.

A rendőrkapitány arról is beszélt, a schengeni övezeten belüli határellenőrzések bevezetésére az uniós szabályozás szerint nem elegendő indok, hogy megnövekedett a menekültek által elkövetett illegális határátlépések száma. „Nagyon örülök, hogy Szlovákia tiszteletben tartja a nemzetközi egyezményeket és nem vezet be határellenőrzést a magyar–szlovák határon” – tette hozzá.

Hamran elmondta, a Szlovákia területére érkező szíriai menekülteket nem utasíthatják ki, hiszen háborús országból érkeznek, így ezt nem teszik lehetővé a nemzetközi egyezmények.