A magáncsődöt egyes esetekben a fiatalkorúak sem kerülhetik el

„Az idei év első felében 4688 magánszemély jelentett csődöt Szlovákiában, miközben a férfiak és nők aránya továbbra is kiegyenlítetlen. A csődbe ment magánszemélyek 64 százalékát a férfiak adják” – mondta el lapunknak Jana Marková, a CRIF – Slovak Credit Bureau társaság vezető elemzője az általuk kiadott legfrissebb elemzésre hivatkozva. A magáncsőd intézményét szerinte mindkét nem esetében túlnyomórészt az alap- és középfokú végzettségűek veszik igénybe. Az első fél évben ezek aránya elérte a 97%-ot. Továbbra is a munkaképes korú, harmincas és negyvenes éveikben járók a legnagyobb adósok.

Marková szerint az elmúlt hónap több érdekes adattal és egy szomorú rekorddal is szolgált. Júniusban összesen 850 szlovák állampolgár vette igénybe a magáncsőd intézményét, ebből 554 férfi és 296 nő. Egy 18 éves lány is csődbe ment. Az áprilisi statisztikában szereplő 12 éves fiú után ez a legfiatalabb női adós 2024-ben. „Mindkét esetben olyan adósokról van szó, akik nem maguk halmozták fel az adósságot, hanem örökölték” – tette hozzá Marková. A csődök 15 házaspárt, 12 családi kötelékben élő személyt és 97 hajléktalan hitelfelvevőt is érintettek. A hajléktalanok aránya közel 12% volt.

Kétféle lehetőség

A súlyosan eladósodott személy kétféleképpen próbálhat megszabadulni a tartozásaitól: a bíróságon magáncsődeljárást kezdeményezhet saját magával szemben, vagy törlesztési naptárat kérhet. A csődeljárás lefolytatását csak olyan személy indítványozhatja, aki ellen már több mint 1 éve folyik végrehajtási eljárás, egyébként csak a törlesztési naptár jöhet szóba. Csődeljárás esetén az adós átadja a vagyonát értékesítés céljából, és ebből kielégítik a hitelezőket. Törlesztési naptár esetében az adós megtarthatja vagyona egy részét, de időben fizetnie kell a bíróság által meghatározott törlesztőrészleteket. „A 850 adós több mint 98%-a választotta a csődeljárási formát, ami 835 állampolgárt jelent. A fennmaradó 15-en a törlesztési naptárat választották” – mondta el Marková. A 850 csődeljárásból 788-at, azaz közel a 93%-ukat nem vállalkozó állampolgárok vagyonára, 62-t pedig vállalkozókéra hirdettek meg. Júniusban a legtöbb adós, egész pontosan 161, Eperjes megyében vette igénybe a magáncsődöt. A sorban Besztercebánya megye (133), majd Kassa megye (118) következik. Ezúttal Zsolna megyében mérték a legkevesebb, alig 52 csődeljárást.

A csődeljárások számát tekintve negyedéves összehasonlításban a CRIF elemzése jelentős, közel 30%-os növekedést mutat. Míg az idei első negyedévben 2047-en mentek csődbe, addig a másodikban már 2641-en. „Ha azonban az éves összehasonlítást nézzük, ott csekély mértékű csökkenést látunk. A 2023-as év első felében 4698 ember ment csődbe, 2024-ben 10 fővel kevesebb, azaz 4688 állampolgár. A túlzott derűlátás azonban egyelőre indokolatlan, várjuk meg, hogyan alakul az idei év egésze” – figyelmeztet Jana Marková.

Jogi képviselő

Nem árt tudni, hogy a magáncsőd-eljárással kapcsolatos javaslatot az eladósodott személy nem nyújthatja be egyedül, mindenképpen jogi képviselőre van szüksége, hacsak saját maga nem rendelkezik másodfokú jogi végzettséggel. Az első lépésben meg kell bíznia egy ügyvédet vagy fel kell keresnie a Jogsegélyközpontot, ahol eldöntik, hogy vállalják-e a képviseletét, vagy kijelölnek egy ügyvédet.