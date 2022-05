A koronavírus miatt kihirdetett rendkívüli állapot továbbra is érvényben marad Szlovákiában

A Covid-19 miatt kihirdetett rendkívüli állapot továbbra is érvényben marad Szlovákiában – jelentette ki Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter a központi válságstáb keddi ülését követően.

Mikulec szerint az egészségügyi minisztérium javaslatára, valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb nyilatkozatára való tekintettel, amelyben lezáratlannak tekintették a Covid-19-járványt, a központi válságstáb nem értett egyet a különleges jogrend megszüntetésével. „Ukrajnában sem nyugodt a helyzet, számolnunk kell azzal, hogy egy újabb hullám jön” – jelentette ki a belügyminiszter.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügy-miniszter tájékoztatása szerint a határátkelőkön a helyzet stabilizálódott. „A határátkelők tekintetében nem regisztráltuk az egészségügyi ellátás fokozott szükségességét” – tette hozzá.

A központi válságstáb arról is döntött, hogy július 1-jétől megváltoznak a menekültek és az ukrán állampolgárok ingyenes utazásának feltételei. A rendszert azért módosították, mert sokan visszaéltek vele. Azok, akik többször is átlépik az ukrán-szlovák határt, elveszítik az ingyenes közlekedéshez való jogukat. Az ingyenes közlekedés lehetőségét a Szlovákiába való belépéstől számított öt napig, vagy a menekültstátusz megszerzését követő öt napig lehet majd igénybe venni. Kivételek is lesznek.