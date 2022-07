A kormánykoalíció jövőjéről tárgyaltak az elnöki palotában

Eduard Heger kormányfő közölte, prioritása, hogy a négypárti koalíció folytassa tovább a kormányzást szeptembertől is, ugyanakkor minden további eshetőségre fel van készülve. A nyarat intenzív tárgyalásokkal fogja tölteni, de abban is bízik, a szünidő alatt kissé lecsillapodnak a kedélyek. - TASR

Heger közölte, az egész vitát egy közvélemény-kutatás váltotta ki, mely szerint Matovič a népszerűségi ranglista végén helyezkedett el. Újságírói kérdésre megerősítette, hogy véleménye szerint az SaS párt politikai előny kovácsolására használta a helyzetet, ezáltal azonban a párt érdekeit helyezte előtérbe, ahelyett, hogy az ország jövőjét tartotta volna szem előtt. Hangsúlyozta, a demokratikus országokban nem a közvélemény-kutatások határozzák meg a koalíció összetételét. „A demokratikus államokban erről a választópolgárok választással döntenek, amivel 4 évre adnak mandátumot” – jelentette ki arra utalva, hogy mindezt tiszteletben kell tartani, ha a demokrácia megerősítése a cél.

Bíznak a megegyezésben

Nem zárta ki a kisebbségi kormányzást, de nem szeretne ezzel a forgatókönyvvel dolgozni. Állítása szerint minden energiáját arra fordítja, hogy a koalíció a jelenlegi összeállításban folytassa a munkát a következő választásig. Fontosnak tartja, hogy Szlovákiát felkészítsék a 2024-es választásra, hogy a demokratikus pártok kerüljenek kormányra. Hozzátette, jelenleg is folynak a tárgyalások – a napokban egyeztetett Boris Kollár (Sme rodina) házelnökkel, Veronika Remišovávál (Za ľudí) szintén megvitatta a kérdést, de további képviselőkkel is folytat tárgyalásokat. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter a párt Országos Tanácsának ülése után jelentette be, hogy távoznak a koalícióból, s ha augusztus végéig nem egyeznek meg új koalíciós szerződésben, akkor mind a négy miniszter benyújtja lemondását. A liberálisok szerint nem lehet tovább Matovičcsal kormányozni, és csak akkor hajlandóak visszatérni a koalícióba, ha az OĽaNO elnöke többé nem tagja a kabinetnek. Heger Matovič leváltását egyelőre elutasítja, a következő 6 hétben azonban a helyzet megoldásán szeretne dolgozni. Úgy véli, csak az utolsó pillanatban – az ultimátum lejárta előtt néhány órával derül ki, ősztől milyen formációban működik tovább a kormány. „Hiszem, hogy a nyár az érzelmek csillapodását fogja szolgálni, és más fontos témákra tudunk majd koncentrálni, amelyek előre viszik Szlovákiát” – tette hozzá. Nem ért egyet a kritikával, mely szerint döcög az állam működése, épp ellenkezőleg úgy véli, a jelenlegi kormánynak olyan dolgokat sikerült megvalósítania, amelyekről a korábbi vezetők álmodni sem mertek. Kiemelte az uniós helyreállítási alapot, melynek köszönhetően számos reform vette kezdetét. A közösségi hálón olvasható bejegyzésben Matovičot méltatta, aki állítása szerint a korrupció elleni harcnak szentelte politikai pályafutását, nem lop és nem él vissza a funkciójával. „Ami a legfontosabb, a demokráciánk döntő pillanatában, amikor maffiaállammá fajult volna az ország, legyőzte Ficót” – írja, majd hozzáteszi, mindezt el kell ismerni, annak ellenére is, hogy a vitatott kijelentésekkel gyakran ő sem ért egyet. „Tágabb kontextusba kell őket helyezni, hogy csillapodjanak a kedélyek és megvalósulhasson a szükséges önreflexió” – véli.

Fasisztákkal tovább?

„Nyitott vagyok minden olyan megoldásra, amely segít a négytagú koalíciónak abban, hogy befejezze ezt a választási időszakot” – szögezte le. Elmondta, több lehetséges végkifejlettel számol, az egyik legvalószínűbb szcenárió a kisebbségi kormányzás. A kormányfő nem akart részletekbe bocsátkozni az esetleges kisebbségi kormánnyal kapcsolatban, mondván, ez az alternatíva akkor lép érvénybe, ha nem sikerül az elsődleges forgatókönyvet megvalósítani. Arra a kérdésre, miként reagálna, ha a kormánypárti képviselők sorát erősítenék Tomáš Tarabáék, akik az ĽSNS párt listáján jutottak a parlamentbe, szintén kitérő választ adott. Kollár korábban arról számolt be, hogy több taggal is bővül a Sme rodina frakciója, a napokban pedig Taraba neve is felmerült. Heger beismerte, a kisebbségi kormány kérdésére is kitértek az államfővel folytatott beszélgetés során, jelenleg azonban nem tudja garantálni, hogy az SaS távozása esetén elegendő szavazattal rendelkezik majd a koalíció a parlamentben. Nem feltételezi, hogy a liberális képviselői támogatnák a pénzügyminiszter elleni bizalmatlansági indítványt. Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter azonban korábban kijelentette, ha parlamenti képviselő lesz, és az ellenzék kezdeményezi Matovič leváltását, megszavazza azt.

A házelnök szerint a kormány működik, a koalíciós szerződést jónak tartja, de a négyes koalíció megmentése érdekében nem fogja ellenezni az új megállapodás kidolgozását. Hangsúlyozta, a konfliktust a két párt elnökének kell megoldania: „Rajtuk áll, szétverik-e a kormányt, illetve, hogy ki enged” – jegyezte meg arra utalva, hogy mindkét félnek kompromisszumra kell törekedni.

Elnöki intelem

Čaputová rövid nyilatkozatot tett a találkozót követően, mely során hangsúlyozta, a kormányválság nem a véletlen műve. „Ez nem egy vírus, hanem egészen konkrét események, tettek és kijelentések következménye, melyek alábecsülése olyan helyzethez vezetett, hogy az országunknak nemcsak komoly külső problémákkal kell szembe néznie, de a belső stabilitás hiányával és a bizonytalan fejleményekkel is” – jegyezte meg az államfő, aki a kialakult probléma mielőbbi megoldását várja. Leszögezte, a belső konfliktusokért a kormányt terheli a felelősség, a válság azonban nem béníthatja meg az állam működését. Hozzátette, Hegertől várja a kormány stabilitása érdekében tett lépéseket, az egyik megoldási lehetőség szerinte a miniszterek leváltása szeptemberben, amihez az államfő közreműködésére is szükség van. Emlékeztetett, a választás óta ez már a második súlyos koalíciós válság, ráadásul akkor, amikor globális problémák sora gyötri az országot. Példaként említette a koronavírus-járványt, az inflációt, a biztonságpolitikai kihívásokat, valamint az energiaválságot. „Ami az ok azonosítását illeti, azt gondolom, viszonylag pontos volt” – mondta a válság margójára, konkrét felelőst azonban nem nevezett meg.

Peter Pellegrini (Hlas) parlamenti képviselő szerint Heger megerősítette, hogy nem létező kormányfő és készen áll a fasiszták által támogatott kormány vezetésére. Az állásfoglalásban hangsúlyozta, a felelősségvállalás helyett a szétesőben lévő koalíció állítólagos remek eredményeit ecsetelte. Pellegrini szerint Matovičnak nem a népszerűséggel van gondja, hanem azzal, hogy teljesen csődöt mondott pénzügyminiszterként. Többek közt azzal vádolja: „Hazugságokkal és gyűlölettel teli pöcegödörré változtatta a szlovák politikát”.