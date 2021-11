A kisebbségeket érintő törvényekről és javaslatokról az Új Szó-stúdióban

A parlament előtt több, a kisebbségeket is érintő törvényjavaslat van terítéken, például az ún. Csemadok-törvény vagy a kettős állampolgárság kérdése. A tízrészes videóbeszélgetés-sorozat ötödik epizódjában a magyar kisebbséget érintő törvényjavaslatokról, illetve a nemrégiben már jóváhagyott törvényekről beszélgetünk.

A parlament az elmúlt hetekben két olyan törvénymódosítást is elfogadott, amely közvetlenül érinti a magyar kisebbséget. Az egyik törvénymódosítás lehetővé teszi a magyar nyelvű útjelző táblák kihelyezését, a másik pedig lehetőséget ad arra, hogy a szlovák nyelvet idegen nyelvként tanítsák a kisebbségi iskolákban. A parlamentben azonban további, közösségünket érintő javaslatok is terítéken vannak. A képviselőknek szavazniuk kell a kettős állampolgárságról, az ún. Csemadok-törvényről, a Kisebbségi Kulturális Alapot érintő módosításról, valamint a közmédia kisebbségi adásairól is. Az Új Szó- stúdió legfrissebb adásában ezeket a témákat járjuk körül.

Az Új Szó-stúdió ötödik adásának vendége Fiala-Butora János emberi jogi szakértő, jogász, valamint Ravasz Ábel, a Híd által jelölt korábbi romaügyi kormánybiztos.



Az Új Szó-stúdió egy 10 részes videósorozat, amelyben a szlovákiai magyar politikai- és közélet szereplői kapnak teret az eszmecserére és a vitára. A stúdióban a szlovákiai magyar közélet vezető képviselői ütköztetik véleményüket a szlovákiai magyar érdekképviselet jövőjéről, a szlovákiai többségi és kisebbségi politikai erőviszonyokról, de terítékre kerül a 2021-es népszámlálás eredménye is. Az Új Szó-stúdió állandó házigazdája Czímer Gábor, a lap belpolitikai rovatának munkatársa.

Az Új Szó-stúdió a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával jön létre.