A járvány ellenére tovább nőnek az árak

Ha csak elenyésző ütemben is, de a júniustól szeptemberig tartó időszakban folyamatosan csökkent az élelmiszerek ára, októberben azonban ennek is búcsút inthettünk, amikor az előző hónaphoz képest már 0,3 százalékos drágulást mértek – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből. Eszerint az elmúlt hónapban a zöldségek esetében mérték a legnagyobb drágulást, ezek ára csaknem 5 százalékkal nőtt az előző hónapoz képest, többet fizettünk azonban a kenyérért is, míg a gyümölcs, a hús és a tejtermékek ára enyhén csökkent. Elsősorban az élelmiszerek drágulása miatt – hét hónapnyi csökkenést követően – 1,6 százalékra nőtt az éves infláció üteme is.

Éves összehasonlításban a legnagyobb árugrást a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ágazatokban mérték. A Statisztikai Hivatal adatai szerint az éttermek és kávézók szolgáltatásainak az ára októberben több mint 5 százalékkal, a szállodáké pedig 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Több mint 7 százalékkal drágultak a kozmetikai és fodrászszalonok is. Nőttek a rezsiköltségek, és többet fizettünk az egészségügyi szolgáltatásokért – a fogorvosok például majd 5 százalékkal vitték fel az áraikat – valamint az oktatásért is. Az árak csupán a közlekedésben csökkentek, ami elsősorban az üzemanyagárak 13 százalékos visszaesésével magyarázható.

Hogyan alakulnak az árak az előttünk álló hónapokban? „Várakozásaink szerint a drágulás üteme az elkövetkező hónapokban is 1–2% között mozog majd. Ami biztos, hogy az árak csökkenésére most nem számíthatunk. Sok függ persze attól, hogy milyen újabb megszorítások várnak ránk a koronavírus-járvány miatt” – nyilatkozta Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.