A Huliak körül tömörülő képviselők megbénították a parlamentet, napokra oda a koalíció többsége

Fenntartásokkal szemléljük a kulturális miniszter munkálkodását. A tereken látott tüntetésekre sem véletlenül került sor

– jelentette ki Samuel Migaľ (Hlas) egy nappal a Martina Šimkovičová visszahívásával kapcsolatos szavazást megelőzően. Az aggályok miatt a kedden esedékes szavazás előtt még egy tárgyalásra is sor került a kulturális miniszterrel. Mivel azonban nem Samuel Migaľ a Hlas egyetlen olyan képviselője, akit aggasztanak a kulturális tárca vezetőjének egyes lépései, az egyeztetésen Roman Malatinec, Ján Ferenčák és Radomír Šalitroš is megjelent.



Világos koncepció a cél



„A fő elképzelésünk, hogy egy világos koncepció kerüljön az asztalra, arról, hogy a szlovák kultúra merre haladjon, mi alapján szülessenek döntések” – összegezte az elvárásaikat Migaľ még a megbeszélés előtt.



A találkozó végül alig pár percig tartott. Roman Malatinec elmondása szerint megállapodtak, hogy a kultúrát érintő kérdéseket egy munkacsoport keretén belül is megnyitják, amely segíthet a tárcavezetőnek eligazodni, milyen stratégiát érdemes választania.



Amíg az elégedetlen hlasos képviselők a parlament könyvtárában egyeztettek a kulturális tárca vezetőjével, a Hlas elnöke jelezte, hogy a pártja nem kívánja megbuktatni Šimkovičovát.

„Felmerülhetnek egyéni aggályok az egyes miniszterekkel kapcsolatban, de ezt mindig zárt ajtók mögött, a koalíciós tanács ülésein vitatjuk meg” – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok.



Huliakék magánakciója



Bár a Hlas végül egy mediális üzengetés keretében válaszolt Andrej Danko hétvégi kritikájára, a néhány napja még a nemzetiek sorait erősítő képviselők ennél jóval tovább mentek. Rudolf Huliak, Ivan Ševčík és Pavel Ľupták a szavazás tervezett időpontjára sajtótájékoztatót hirdettek, ahol bejelentették, hogy kedden és szerdán sem vesznek részt a parlament ülésén.

Azt a visszajelzést kaptuk, hogy feleslegesek vagyunk, a koalíció nélkülünk is rendelkezik 76 szavazattal

– közölte Rudolf Huliak, a Nemzeti Koalíció vezetője.



Távolmaradásukat azzal indokolták, hogy a Szlovák Nemzeti Pártból való távozásuk óta a koalíció figyelmen kívül hagyja őket, de azt is kifogásolják, hogy menesztették az Állami Természetvédelmi Hatóság vezetőjét, Štefan Kyselt.