A Híd közművelődési intézetet akar, a Csemadok háborog

A múlt csütörtökön szerkesztőségünk is megkapta azt a levelet, amelyet a Híd környezetvédelmi minisztere, Sólymos László és Rigó Konrád, a párt kulturális államtitkára küldött. Ebben azt írják, egy olyan törvényt szeretnének előkészíteni, amely egy országos, államilag támogatott, önálló jogállású közművelődési intézmény létrehozását célozza. Szándékuk szerint ez biztosítaná a szlovákiai magyarságnak az aktív, közösségi művelődési tevékenységhez való jog gyakorlását.

A levél tartalmaz egy vitaanyagot, valamint az üggyel kapcsolatos rövidtávú feladatokat. Ez utóbbiak között van az intézményt létrehozó jogszabálytervezet előkészítése is. Ebben a törvényben szeretnék rögzíteni, hogy az intézet háromszintű, országos, regionális és helyi, hálózati struktúrákkal működjön. A tervezethez és a vitaanyaghoz való hozzászólásokat január 15-éig várják, a dokumentumot előkészítő Híd párt székházába.

Rigó: Két út van

Az államtitkár a kérdésünkre elmondta, kifejezettem egy magyar kulturális intézetben gondolkodnak. A javaslattal a következő kormány és parlament foglalkozhat majd. Az intézményhálózat gyakorlati megvalósítására szerinte két út kínálkozik: "Az egyik, hogy a jelenlegi rendszeren belül, a regionális közművelődési központok segítségével hozunk létre metodikai központokat, a másik egy önálló intézményrendszer kialakítása lenne." Hozzátette, idén júniusban a kormány elfogadott erről egy dokumentumot is. Rigó arra a kérdésre, hogy mekkora pénzkerettel rendelkezhetne egy ilyen intézményhálózat, azt mondta, nem szeretné, ha ebben a stádiumban a kérdést a költségek oldaláról közelítenék meg. "Először tartalommal kell megtölteni, és ehhez a tartalomhoz rendelnénk hozzá megfelelő pénzkeretet" - magyarázta az államtitkár. Rigó szerint azért a kormányzati ciklus végén állnak elő a témával, mert a jelenlegi kormányprogramban ez nincs benne, és a mostani lépéssel az új kormányzati időszakra készülnek.

Háborgó Csemadok

A miniszter és az államtitkár által jegyzett levél kiemeli: "A Csemadokra, mint a szlovákiai magyar közművelődés aktív és gazdag hagyományokkal rendelkező szervezetére, elsődleges partnerként tekintünk." Ennek ellenére a Csemadok tagjai kétségeket fogalmaztak meg a kezdeményezéssel kapcsolatban. Bárdos Gyula, a jelenleg is létező kulturális szervezet országos elnöke, aki az MKÖ listavezetője is egyben, elmondta, rengeteg felháborodott üzenetet kapott a régió Csemadok-szervezeteinek tagjaitól. "Egyértelmű kampányfogásnak tartják a kezdeményezést" - mondta és hozzátette, sokan ellencsemadoknak értékelik a Híd politikusainak a törekvését. Bárdos közölte, szervezetük tagjai szerint egy új intézmény felállítása helyett, inkább a Csemadok számára kellene újra normatív módon működési költségeket biztosítani. "Hasonlóan, mint ahogy az a Matica slovenská esetében történik" - mondta Bárdos. A Csemadok 1996-ig kapott normatív állami támogatást a szlovák államtól, most azonban pályáznia kell a forrásokért. A szervezet jelenleg a magyarországi forrásokból is rendszeresen szerez pénzt. Bárdos hozzátette, január elején tartják szervezetük országos elnökségét, ez után hivatalosan is reagálnak a miniszter és az államtitkár által küldött felvetésre. Az MKÖ listavezetőjeként hozzátette, a készülő választási programjukban szerepel majd, hogy a Csemadok kerüljön újra az államilag rendszeresen támogatott intézmények közé.

Rigó szerint a Csemadok tagjainak félelmei alaptalanok. "Nem arról van szó, hogy egy ellencsemadokot akarunk létrehozni, hiszen az elsődleges partner az ügyben maga a Csemadok" - mondta az államtitkár, és hozzátette, bízik benne, hogy az új intézmény létrehozásába a Csemadok integrálódni tud.