A hazai piacra is jut elegendő bárányhús

A szlovákiai juhtenyésztők a húsvét előtti időszakban idén is nagyjából 600 tonnányi bárányhúst kínálnak eladásra - TASR-felvétel

Szlovákiában is egyre több családnál jelenik meg a húsvéti asztalon a bárányhús, ami iránt az elkövetkező napokban így újra megugrik a kereslet. A tenyésztők szerint elegendő hús lesz a piac ellátására, a koronavírus-járvány azonban nekik is gondot okoz.

A szlovákiai juhtenyésztők a húsvét előtti időszakban mintegy 600 tonnányi bárányhúst kínálnak eladásra a piacokon. Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője szerint azonban a szlovákiai tenyésztőknek felettébb komoly gondot okoz a jelenlegi európai és világpiaci helyzet.

„Célunk az, hogy a hazai piacon minél több bárányhúst értékesítsenek a szlovákiai gazdák, elsődleges feladatunk ugyanis a hazai piac ellátása. A fennmaradt mennyiséget aztán külföldre lehet szállítani. Az exportszállítmányok már a napokban elindulhatnak”

– mondta Slavomír Reľovský, a Szlovákiai Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének az igazgatója.

Holéciová lapunknak elmondta, hogy a szlovákiai bárányhús iránt az olasz piacon mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. „A szlovákiai bárányhús előnye, hogy egészséges környezetben állítják elő, és kiválóak az egészségügyi és gasztronómiai tulajdonságai. A bárányhús nagyszerű B-vitamin-forrás, alacsony a zsírtartalma, ugyanakkor bőven tartalmaz vasat és magnéziumot is. Ezért azt javasoljuk, hogy a szlovákiai vásárlók részesítsék előnyben a kiváló minőségű hazai bárányhúst” – mondta Holéciová. Szerinte az SPPK képviselői is szeretnének aktívan bekapcsolódni azon kezdeményezésekbe, amelyek a jelenlegi nehéz napokban a hazai termelők támogatását szorgalmazzák. „Ezért az agrárkamara munkatársai is úgy döntöttek, hogy a hazai báránytenyésztőktől vásárolnak termékeket” – tette hozzá az SPPK szóvivője. (sb)