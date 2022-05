A fasiszták segítségével szavazták meg Matovič családsegítő csomagját

A csomag, amely évente akár 1,2 milliárd eurójába is kerülhet az államnak, gyorsított eljárásban került a törvényhozás elé. A családokról szóló, ám „inflációellenesnek” is nevezett intézkedésekre a második olvasatban a jelenlévő 131 képviselőből 83 igennel szavazott, köztük az OĽaNO, valamint a Sme rodina frakciója és a Za ľudí tagjai, de a fasiszta ĽSNS jelenlegi és volt képviselői is. Hasonlóképpen támogatták a javaslatot az OĽaNO frakciójából távozott, vagy kizárt képviselők.

Az SaS-es nem

A kormánypárti SaS frakciójának minden tagja ugyanakkor nemmel szavazott. A párt már korábban jelezte, a családsegítési csomagot nem támogatják. Szerintük ugyanis a segítség nem célzottan azokhoz kerül, akiknek leginkább szüksége lenne rá. A támogatásokban minden gyermekes család részesülhet, miközben például a nyugdíjasok nem kapnak semmit.

Smer, Hlas, Republika

Az ellenzéki Smer és a Hlas sem szavazta meg a csomagot. Korábban bejelentették, csak akkor támogatják azt, ha az általuk indítványozott lényegi módosító javaslatok is belekerülnek abba. A pénzügyminiszter, aki az OĽaNO mozgalom vezetője, azonban elutasítóan nyilatkozott ezekről az indítványokról, amelyeket el is utasított a parlament. A fasiszta ĽSNS-ből kivált, szintén szélsőjobboldali Republika képviselői sem támogatták Matovič intézkedéscsomagját. Az intézkedések akkor léphetnek hatályba, ha azt az államfő, Zuzana Čaputová is aláírja.

Több mint egymilliárd

Ahogy arról beszámoltunk, a családokat segíteni hivatott csomag idén 175 millió, jövőre pedig 1,2 milliárd euróba kerülne. A javaslatok között van a gyermekek után járó adóbónusz növelése, de kiterjesztenék az erre jogosultak körét is, megemelnék a családi pótlékot, a gyermekeknek 50 eurós szabadidő-utalvány járna. A családtámogatásokkal kapcsolatban az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet arra, hogy tartósan magasabb támogatásokkal számoló javaslatról van szó, ami jelentősen befolyásolja a jelenlegi szociális rendszert, ezért nem ártana odafigyelni az államkasszára gyakorolt hatására sem. Az intézkedéseket élesen bírálta a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), mivel a csomag része az adóbónuszon keresztül a személyi jövedelemadó csökkentése, az önkormányzatokat azonban pont ebből az adónemből befolyt pénzből finanszírozzák. Az intézkedések életbelépése esetén a szervezet elképzelhetőnek tartja, hogy a városoknak és falvaknak meg kell emelniük a helyi adókat.

A Slovnaft-adó

A törvényhozás arról is döntött, hogy a Slovnaft olajfinomítóra kivetendő különadóról szerdán 11 órakor szavaznak első olvasatban.