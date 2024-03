A családi házukra napelemet telepítőknek a biztosításról sem szabadna megfeledkezniük

Az energiaárak drasztikus kilengései miatt az elmúlt időszakban a háztartások részéről is megnőtt az érdeklődés az alternatív energiaforrások iránt, így egyre több házon jelennek meg az állam által is támogatott napelemek és napkollektorok. Csak emlékeztetőül: bár mindkettő a napenergiát hasznosítja, jelentős különbség van a két technológia között. A napelem elektromos áramot állít elő, a napkollektor pedig folyadékot melegít fel. A napelem felhasználása így szélesebb körű, hiszen az elektromos energiával többféle eszközt is lehet működtetni, míg a napkollektor által felmelegített vizet csak fűtésre, fürdésre, főzésre lehet használni.

Érdemes tájékozódni

A napelemeknek köszönhetően hosszabb távon tetemes összeg takarítható meg, sokan azonban hajlamosak megfeledkezni arról, hogy ezek telepítését követően frissíteniük kell a vagyonbiztosításukat is, megemelve ezt a napelemek értékével. „Mielőtt azonban erre sort kerítenénk, érdemes szétnézni a piacon, felkutatva azt a biztosítótársaságot, amely a legjobb fedezetet nyújtja. A biztosítótársaságok ugyanis eltérő feltételeket szabnak az olyan műszaki kockázatokra, mint a túl- vagy alulfeszültség, a rövidzárlat és a közvetett villámcsapás, amelyek a napelemek esetében fontosak. Azt javaslom, hogy azt a biztosítótársaságot válasszuk, amelynek a legmagasabb kártérítési limitje van ezekre a kockázatokra” – tanácsolja Jaroslav Krajňák, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság nem-életbiztosítási igazgatója.

Veszélyes alulbiztosítás

A napelemek több tízezer euróval növelhetik egy ház vagy más épület értékét. Ha ehhez hozzáadjuk az inflációt, egy biztosítási kárigény több problémát okozhat, mint gondolnánk. „Egy családi házra telepített napelemes rendszer 10 vagy 20 ezer eurót is érhet, de nagyobb vállalati vagy önkormányzati épületek esetében ennél jóval többet is. Ha az ügyfél már biztosította az ingatlant, mindenképpen frissítenie kell a biztosítási szerződésében szereplő összeget. Ha ezt nem emelné meg, akkor fennállna az alulbiztosítás veszélye, és egy biztosítási esemény során a biztosító kevesebb pénzt fizetne neki, mint amennyire szüksége lenne” – magyarázza lapunknak Krajňák.

A szakértő szerint az alulbiztosítás rendkívül gyakori Szlovákiában. Az ügyfelek így pénzt veszítenek, de ezt már csak a káresemény után veszik észre, amikor hirtelen nincs pénzük a javításra. Ha például egy családi ház 100 ezer euróra van bebiztosítva, de az értéke a napelemes rendszerrel 120 ezer euróra nő, és az ügyfél nem emeli meg a biztosítási összeget, akkor a házon 20 százalékos alulbiztosítás keletkezik. Ha a tető leég egy tűzben, és 10 ezer eurót fizetünk a javításért, a biztosító csökkentheti a juttatást, és csak 8 ezer eurót fizet ki. „Szlovákiában a családi házak és lakások túlnyomó többsége alulbiztosított. Az ügyfeleknek nemcsak az átépítés vagy az ingatlan értékének bármilyen más módon történő növelése után, hanem rendszeresen, legalább két-három évente érdemes ellenőrizniük a biztosítási szerződésüket” – tanácsolja a szakértő.

Megéri a pénzét

Krajňák szerint, ha a biztosítási összeget a napelemes rendszer értékével növeljük, az éves díj csak pár euróval kerül majd többe. „Egy 150 ezer eurós házra kötött átfogó vagyonbiztosítás például 80 és 210 euró közötti összegbe kerül, biztosítótól függően. Ha az ügyfél 10 ezer euró értékű napelemes rendszert telepít, az éves díj csak 2–6 euróval kerül többe, ha a biztosítási összeget 160 ezer euróra emelik. Ha a napelemes rendszer drágább, például 20 ezer euró, akkor 170 ezer eurós biztosítási összeg esetén 85 és 221 euró közötti összeget fizet évente a biztosításért” – számolta ki Krajňák.

A napelemek használatával járó klasszikus kockázatok közé tartozik a túl- és alulfeszültség, ami az elektromos motor rövidzárlatához és a rendszer kiégéséhez vezethet. A napelemek nincsenek védve az időjárás viszontagságaival (vihar, jégeső, közvetlen villámcsapás, tűz vagy robbanás) szemben sem. „A természeti csapások és a műszaki kockázatok a biztosítók alapbiztosítási csomagjában szerepelnek, így nem kell őket külön biztosítani. De vigyázat, nem mindenhol biztosítják a napelemes rendszereket megfelelő összegre. Egyes biztosítók a műszaki kockázatokra fix kártérítési limitet állapítanak meg, például 1000 euróig, mások a biztosítási összeg 100%-áig terjedő százalékos kártérítést nyújtanak. Mindenképpen azt javaslom, hogy az ügyfél olyan biztosítótársaságot válasszon, amely a műszaki kockázatokra százalékos fedezetet alkalmaz. Nem mindegy, hogy például egy napelemes rendszer kiégése után a biztosító 1000 vagy 20 ezer eurót fizet-e” – figyelmeztet Jaroslav Krajňák.

Fontos részletek

A napelemek felszerelésének konkrét módja és pontos helye biztosítási szempontból is fontos. Ha a napelemeket a ház tetejére szerelik fel, a biztosító ezt automatikusan az ingatlan szerkezeti részének tekinti, és beleszámítja az ingatlan összértékébe. Ha azonban egy melléképületre, például egy különálló garázsra telepítik, akkor más biztosítási feltételek vonatkozhatnak rá.

„Egyes biztosítók a biztosítás megkötésekor különbséget tesznek a fő- és melléképületek között, mások nem. Ezért nem mindegy, hogy a panelek közvetlenül a főépület tetején vagy egy melléképületen, például egy különálló garázson helyezkednek el. A napelemes rendszer azonban több épületre is elosztható. Például a panelek elhelyezhetők egy különálló garázson, de az akkumulátor és az inverter a főépületben. Ezért ellenőrizzük, hogyan biztosítottuk be a főépületet és hogyan a melléképületeket. Így elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket, ha a rendszer rövidzárlatot okoz és kiég, vagy ha a paneleket megrongálja egy jégeső” – teszi hozzá a szakértő.

Bár senki sem kívánja, előfordulhat, hogy a napelemes rendszerünk tüzet okoz, ami átterjedhet a szomszéd házára is. „Azokra a kockázatokra, amikor véletlenül kárt okozunk egy harmadik félnek, a felelősségbiztosítás nyújt fedezetet. Lakásbiztosítás esetén mindig azt javaslom, hogy a vagyon-, lakás- és felelősségbiztosítás kombinációját válasszuk. Csak ezzel az átfogó biztosítással lehetünk biztosak abban, hogy kellőképpen védve vagyunk” – mondta el Jaroslav Krajňák.