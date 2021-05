A beoltottak júniustól európai tanúsítványt kapnak

Akiket ezen a héten oltanak be a Covid-19 elleni vakcinával, már megkapják az úgynevezett átmeneti igazolást. Akik korábban kapták meg a védőoltást, utólag is kérhetik a tanúsítványt – jelentette be Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt), és közölte június 26-tól mindenki megkapja az európai szabvány szerinti tanúsítványt.