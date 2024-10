A körzeti orvosi rendelőkben is oltanak Covid-19 ellen

Kusza a helyzet a Robert Fico elleni merénylet kivizsgálása és a merényletről szóló jelentés körül, amelyet állítólag valaki „megrendelt” az SIS-től. Maga az SIS tagadja, hogy bárki is „rendelt” volna nála ilyet, Robert Fico miniszterelnök és Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter azonban arról beszéltek, hogy hamarosan már el is készülhet. A belügyminiszter korábban azt is állította, hogy a jelentést a miniszterelnök rendelte meg, de ezt ma már tagadja. Közben a kormánypártok és maga a miniszterelnök is az ellenzékre próbálják rátolni a Fico elleni merényletet és a merényletről megrendelt „jelentést” is.