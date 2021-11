A 13 éve nem látott árvágta kiüríti a pénztárcánkat

Az elmúlt hónapban 5,1 százalékkal nőtt az átlagos árszint Szlovákiában az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb, pénteken közzétett felméréséből.

„Ilyen látványos árugrást 2008 októbere óta nem tapasztalhattunk”

– mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője, aki szerint az elmúlt időszakban csaknem mindennek nőtt az ára.

Inflációs toplista

A leglátványosabb árugrást az üzemanyagok esetében mérték, ezekért most több mint a negyedével nagyobb összeget fizetünk, mint egy évvel korábban. Míg egy évvel ezelőtt például a 95-ös oktánszámú benzin literjéhez átlagosan 1,15 euróért juthattunk hozzá, manapság ez már meghaladja az 1,50 eurót.

„A családokat azonban ennél is érzékenyebben érintette az élelmiszerek több mint 4 százalékos drágulása, miközben a legnagyobb árugrást az egy évvel korábbihoz képest az olyan alapvető élelmiszerek esetében mértük, mint a kenyér, a tejtermékek, a hús, az étolaj, a zöldség és a gyümölcs”

– jegyezte meg Morháčová. Az étolajért például átlagosan 12, a zöldségért 10, a gyümölcsért 5,5 százalékkal nagyobb összeget kérnek, mint egy évvel ezelőtt, és ez csak az átlag, egyes üzletekben ennél is nagyobb ütemben nőttek az árak.

Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos kormányzati változtatások miatt az üzemi étkeztetés is 33 százalékkal drágult. És ha ez még nem lenne elég, az elmúlt fél évben folyamatosan nőttek a rezsiköltségek is, nem beszélve az építőanyagokról, amelyeknek az ára már hosszabb ideje felfelé araszol. „Aki úgy döntött, hogy mindezek hallatán alkoholba fojtaná a bánatát, annak sincs jó hírünk, drágult a bor és a pálinka is, nem beszélve a cigarettáról, amely 15 százalékkal kerül többe, mint tavaly ilyenkor” – tette hozzá Morháčová.

Még nincs vége

Mire kellene felkészülnünk az elkövetkező időszakban, különös tekintettel a közelgő karácsonyi bevásárlásokra? „Továbbra sem szolgálhatunk jó hírekkel. Az infláció üteme az idei év végéig még egész biztosan tovább gyorsul, és ez jövőre is folytatódik. Így míg az idei év elején 0,7, májusban 2, most pedig 5,1 százalékos drágulást mért a Statisztikai Hivatal, a jövő év első hónapjaiban ez elérheti a 6 százalékot is. Többet fizetünk majd az energiaszolgáltatóknak, még drágább lesz az élelmiszer, az üzemanyag, az építőanyag és a cigaretta is” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.