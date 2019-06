2,6 millió végrehajtás leállítva

A kormánypártokon kívül három független képviselő is támogatta a jogszabályt. Az ellenzéki SaS és OĽaNO tartózkodott, a Sme rodina frakciója nemmel szavazott. A Híd elnöke, Bugár Béla szerint a törvény jó irányba tett első lépés.

A törvény értelmében a végrehajtók jövő januártól leállítják azokat az öt évnél régebbi eljárásokat, amelyek esetében az adós az elmúlt 18 hónapban még 15 eurós összeggel sem törlesztett. Az ilyen leállított eljárások esetében a bíróságok megszüntetik a végrehajtást.

Az adósoknak nem jelzik automatikusan, hogy leállították az ellenük folyó végrehajtást, ezt minden érintettnek saját magának kell kikeresnie a végrehajtások központi nyilvántartásából. Az ún. igényjogosultat, vagyis azt, akinek az adós tartozik, a végrehajtó értesíti az eljárás leállításáról. Erre a végrehajtónak 120, illetve 180 napja van. Az eljárás lezárása után a bíróság nem foglalkozik tovább az adott végrehajtással, így az igazságszolgáltatás jelentős tehertől mentesül, hozzávetőleg 2,6 millió ügy egyszerűen megszűnik.

Nagyjából egy év múlva lesz látható, hogy valójában mennyi eljárás szűnt meg, azaz mennyi emberen segített a most elfogadott törvény.

A jogszabály kivételeket is tartalmaz, így például a gyerektartási díj fizetésének elmulasztása miatt indított végrehajtásokra nem vonatkozik, és az uniós alapokkal kapcsolatban indított végrehajtásokat sem állítják le.

A törvény értelmében a leállított végrehajtást az igényjogosult újra elindíthatja, ezért 16 eurót és 50 centet kell fizetnie. Valószínűtlen, hogy újraindítanák a végrehajtási eljárásokat azok az állami intézmények, amelyeknek sok az adósuk, így például a Szociális Biztosító vagy az Általános Egészségbiztosító.

A leállított végrehajtások eljárási költségeit egységesen 35 euróban határozták meg, a végrehajtók ennyit kapnak minden egyes leállított eljárás után. Az összeget az igényjogosultnak kell kifizetnie.

A leállított végrehajtások esetében, amelyek állami intézménnyel szembeni adósságból keletkeztek, az ügyenkénti 35 euróban meghatározott eljárási költségtérítést a központi költségvetésnek kell kifizetnie. Ez negyvenmillió euróba kerülhet.

A jogszabály következtében lesznek majd olyan végrehajtók, akik jól járnak és olyanok is, akik veszítenek az intézkedéssel. Azok az eljárások, amelyekbe a végrehajtó 35 eurónál többet fektetett, veszteséggel zárulnak. Ellenben vannak olyan végrehajtók is, akik a fizetésképtelen adósok ügyeit gyűjtötték össze. Létezik olyan végrehajtó, akinél 100 ezer ilyen ügy van. Ő a mostani intézkedéssel jelentős bevételre tehet szert. A törvénnyel olyanok is jól járhatnak, akik ellen már hosszú ideje végrehajtás folyik és hivatalosan nem rendelkeznek semmilyen tulajdonnal, a valóságban azonban van vagyonuk.

A Szlovák Végrehajtói Kamarának a közleménye szerint tiszteletben tartják a parlament döntését, de élesen bírálták az intézkedést. A szakmai szervezet szerint ugyanis hátrányt szenvednek azok a becsületes adósok, akik rendben fizették a tartozásaikat. A törvény egyben bátoríthatja azokat, akik a tartozásaik kifizetésének elkerülésére spekulálnak. „Ezt a becsületes emberek igazságtalannak tarthatják” – nyilatkozta Miroslav Paller, a kamara elnöke, és hozzátette a törvény egyes részei alkotmányellenesek lehetnek.

Bizonyos esetekben maguk az igényjogosultak is az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak, így aztán valószínű, hogy a jogszabály a kassai törvényszék elé kerül. Martin Maliar, az igazságügyi minisztérium munkatársa korábban azt mondta, készek arra, hogy a jogszabályt az Alkotmánybíróság előtt is megvédjék.