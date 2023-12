2023: Fico visszatérésének éve

Fico hatalmas lendülettel tért vissza a kormányhivatalba, az első adandó alkalommal nekiment a független sajtónak, a civileknek és az LMBTQ-közösség tagjainak. Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter sem vesztegette az időt, teátrális határellenőrzéssel oldotta meg a migránsproblémát, amellyel hónapokig riogatták a lakosságot. Érdemes megjegyezni, hogy a razzia során egyetlen illegális bevándorlót sem tudtak elfogni. Az új tárcavezető arra sem méltatta Hamrant, hogy személyesen közölje vele, az ország másik felébe száműzi. Hasonló bánásmódban részesült Bukovszky László volt kisebbségi kormánybiztos is, aki az első kormányülés után a sajtóból értesült leváltásáról. Az ágazaton belüli személycserék várhatók a kormányváltás után, Šutaj Eštok azonban buldózerként tört be a rendőrségbe, figyelmen kívül hagyta a bejelentővédelmi hivatalt, és szolgálaton kívül helyezte a védelem alatt álló nyomozókat. Az ellenzék a választás után kissé elaludt, amit azzal próbált kompenzálni, hogy még Šutaj Eštok kinevezése előtt kijelentette, kezdeményezi a belügyminiszter leváltását. A rendkívüli ülésre a kormány kinevezése után sor került, a koalíció azonban kiállt a tárcavezető mellett. Ficóék azt a Branislav Zuriant tették meg a rendőrség belső ellenőrzésének vezetőjének, aki korábban a belarusz Lukasenka-rezsimben bujkált a szlovák hatóságok elől. Jelenleg Tibor Gašpar egykori rendőrfőkapitány a legforróbb jelölt az SIS igazgatói posztjára, annak ellenére, hogy több korrupciós ügyben is szerepel, a Tisztítótűz-ügyben pedig hamarosan bíróság elé is áll. A hármas koalíció decemberben kapcsolt igazán magas fokozatra, a hatalomátvétel után néhány héttel a kormány a büntetőtörvénykönyv módosításával rukkolt elő, amelyet még az év végéig, gyorsított eljárásban akart elfogadni. A speciális ügyészség reformja helyett az intézmény teljes megszüntetését szorgalmazta, valamint csökkentenék a büntetési tételeket a korrupciós bűncselekményekért. A jogszabálytervezet rengeteg kritikát kapott – nemcsak az ellenzék soraiból, de Čaputová és az uniós intézmények képviselői is felszólaltak a Speciális Ügyészi Hivatal hirtelen felszámolása ellen. Az ellenzéki tüntetéshez hatalmas tömegek csatlakoztak, Pozsonyban és további városokban is ezrek vonultak az utcára a jogállam leépítése ellen tiltakozva. Fico menetelése a civileknek és az ellenzék parlamenti obstrukciójának köszönhetően decemberben megakadt. Az már biztos, hogy a konszolidációs intézkedésekről szóló parlamenti vita elnyújtásának köszönhetően idén már nem tárgyal a parlament a büntetőtörvénykönyv módosításáról. Ha a koalíció törekvése az új évben sikeres is lesz, Čaputová kész az Alkotmánybíróságra küldeni az ügyet.