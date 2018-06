177 jogsértést talált tavaly az ombudsman

Pozsony | Meddig kötelesek gondoskodni a szülők a gyerekeikről? Hogyan lehet védekezni az erőszakos családtagokkal szemben? Mit csináljon a nyugdíjas, ha a Szociális Biztosító rosszul számolja ki a járandóságát? Hogyan lehet gyorsítani a bírósági eljárást? – egyebek mellett ilyen gondokkal fordulnak a polgárok az emberjogi biztoshoz.

„Szia, Ferinek hívnak, 18 éves vagyok. Azt szeretném tudni, hogy meddig lakhatok a szüleimnél anélkül, hogy kidobnának? Az apám 15 éves korom óta mostohán bánik velem, egyfolytában veszekedünk, párszor már ki akart tenni az utcára, de mivel még nem voltam nagykorú, végül nem tette meg” – panaszolta egy 18 éves fiú Mária Patakyová emberjogi biztosnak.

558 kérdés gyerekektől

2009-től működik a www.detskyombudsman.sk oldal, mely közvetítésével évről évre egyre több gyerek kér segítséget. Noha Szlovákiában már létezik külön gyerekombudsman is, a kiskorúak továbbra is írnak az általános emberjogi biztosnak is: 2017-ben összesen 558 kérdés érkezett a honlapra. A gyerekek sokszor névtelenül panaszkodnak, de az emberjogi biztos és a munkatársai nekik is igyekeznek válaszolni a megadott e-mail-címre. Van, aki csak általános információkat kér, érdeklődik, sokan azonban komoly családi problémákkal, a válás után kialakult helyzet és a tartásdíj miatt fordulnak az emberjogi biztoshoz.

177 jogsértés

Tavaly az ombudsmani hivatal összesen 2831 beadvánnyal foglalkozott, ebből 1255 írásos panasz volt, melyből 256-ot személyesen nyújtottak be. Az esetek 55,9%-ában, összesen 702 ügyben az emberjogi biztos volt illetékes eljárni, a többi más intézmények hatáskörébe tartozott. „Az ombudsmani hivatal 18 jogásza 2017-ben 2443 beadványt dolgozott fel és intézett el – ebből 651 írásos útbaigazítás volt, 558 kiskorúaktól érkezett a világhálón, és 367 régi ügy volt még 2016-ból. Az emberjogi biztos hatáskörébe tartozó esetekből 672-t sikerült lezárni, s itt 177 jogsértésre derült fény. Az alkotmányba foglalt alapvető emberi és szabadságjogokon kívül 24 esetben bebizonyosodott különböző nemzetközi egyezményekbe foglalt jogok megsértése is” – derül ki az emberjogi biztos éves jelentéséből, melyet a közelmúltban a parlament nagy többséggel hagyott jóvá.

Kritikus bírósági helyzet

A polgároknak általában az intézmények eljárásával, döntéseivel van gondjuk, főleg azt szokták nehezményezni, hogy a hivatalok és a bíróságok nem észszerű időn belül tárgyalják ügyüket – a megállapított jogtiprások harmada, összesen 67 jogsértés éppen ezzel függött össze. „A hivatali eljárások hosszának a fölösleges elhúzódása égető probléma, amire nemrég a restitúciós eljárásokról szóló rendkívüli jelentésemben is rámutattam. Néhány esetben a helyzet kritikus, és ha nem foganatosítanak megfelelő intézkedéseket, az ügyek további 40 évvel is elhúzódhatnak” – mutatott rá Mária Patakyová.

Gyerek – információforrás

Sok beadvány foglalkozott a családügyi hivatal nem megfelelő fellépésével a gyermekek érdekében azokban az esetekben, amikor a kiskorúak a szüleik konfliktusa miatt kerülnek nehéz helyzetbe. „A gyerekeket általában a büntetőeljárás tárgyaként, nem pedig szubjektumként kezelik. Nem szabadna csak információforrásként bánni velük” – magyarázta Patakyová.

Rendőri túlkapások

Az emberjogi biztos a jelentésében foglalkozik a rendfenntartók túlkapásaival is, amikor a rendőrök nem megfelelő kényszerítő eszközöket használnak, és a letartóztatottakat megalázó körülmények között tartják ahelyett, hogy rendőrségi cellákba vinnék őket. Patakyová szerint mindez elfogadhatatlan, tavaly mégis többször előfordult. Az ilyen túlkapásokkal szemben nyújt védelmet a kínzás, a könyörtelen, embertelen, megalázó bánásmód és büntetés elleni ENSZ-egyezmény, mely elfogadását az ombudsman már régóta szorgalmazza. A dokumentumot 83 ország írta alá, az uniós tagállamok közül csak Lettország és Szlovákia nem ratifikálta. Az egyezmény mihamarabbi elfogadásán kívül szükséges létrehozni egy hatékony ellenőrző szervet is. „A belügyminisztérium fennhatósága alá tartozó rendőrség fellépését ellenőrző szervnek függetlennek kell lennie. Ennek biztosításával mindenképpen foglalkozni kell” – hangsúlyozta Patakyová.