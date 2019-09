Kinek a forradalma?

Ervin nem szólt semmit. Bandika ezt igennek vette, és kifejtette aggályait a kocsma elnevezésével kapcsolatban.

A berendezés, a kínálat, meg a név is a sörfogyasztás forradalmasításának irányába mutat. Viszont csak egy r betűvel írják a nevét, így viszont már méhecskék forradalma a jelentése, hiszen a bee méhecskét jelent. Ervin szeretett volna szivarra gyújtani, de sem szivar nem volt nála, sem gyufa, úgyhogy zavarában megkérdezte a csapost, hányadika van. Szeptember kilenc, mondta a csapos, aki Ervin szerint hasonlít Che Guevarára. Ezt el is mondta neki, pontosabban megkérdezte a nevét. Amikor amaz megmondta, hogy Ernőnek hívják, Ervin csak bólogatott: akkor nem csak hasonlítasz rá, de talán te magad vagy Che Guevara. A csapos bólintott, jelezve, hogy maga is így tudja.

Ekkor látta meg Bandika a polcon Moldova György 1983-ban megjelent könyvét, melynek címe A napló. Nézzük csak, mit csinált Ernesto 1967. szeptember 9-én – lapozott a vastag kötetbe. A dátum alatt a szerző, illetve a szerkesztő röviden összefoglalja, hogy gerillacsapatával a bolíviai esőerdőben aznap milyen útvonalon haladtak, és kivel sikerült beszélnie. Majd így folytatja: „Hallgattam a rádiót; egy budapesti lap elemzését közölték Che Guevaráról. Magyar testvéreim elmondtak mindenféle fellengzős és felelőtlen alaknak, szerintük többet tanulhatnék a chilei párttól, amely igazi marxista magatartást tanúsít elméletben és gyakorlatban egyaránt. Tudom, nincs értelme, hogy felizgassam magam ezeken a mocskolódásokon, az ilyen cikkeket nagyképű, gyáva lakájok írják. Mégis, ilyenkor arra gondolok, hogy jó volna győzni, legalább egy órára hatalomra kerülni, hogy ezeknek a pofájukba tudnám vágni minden disznóságukat. Vagy őket küldenék fel ide a hegyekbe...!“

Bandika becsapta a könyvet: érdekes, hogy pontosan egy hónappal később, október 9-én lőtték le, nem? Ervin azt mondta: de. Meg még hozzátette, hogy nem is biztos, hogy itt szó van bármilyen forradalomról, sőt biztosan nincs, meg elírás sem, hanem megint mi vagyunk a hülyék. Hiszen úgy is érthető az elnevezés, hogy beer evolution, ami a sör evolúcióját jelenti. Ezért csapolnak itt mindenféle avantgárd söröket. Bandika korsóval a száján bólintott, majd hirtelen a levegőbe emelte bal mutatóujját: amúgy meg mi a különbség a forradalom és az evolúció között?

Ervin szerint csak annyi, mint kettejük között: egyikük ráérősebb típus, a másiknak meg mindig sietős.

A szerző a Vasárnap munkatársa