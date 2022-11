Kódolunk – programozás a Füleki Gimnáziumban

Mi az európai programozási hét? Az Európai Bizottság támogatásával egy alulról szerveződő, önkéntesek által működtetett kezdeményezés, melynek a legfontosabb célkitűzései a következők:

– A számítógépes gondolkodás, a programozás és a technológiával kapcsolatos tevékenységek ösztönzése

– Ötletek életre keltése a programozás segítségével, valamint a programozás láthatóbbá tétele

– Motivált emberek összehozása digitális világunk felfedezése és megismerése céljából.

Sokak számára nagyon ijesztő fogalom a programozás. Pedig az nem más, mint a számítógépes gondolkodást, problémamegoldást, kritikus érvelést, logikát, csapatmunkát és kreativitást felölelő készségek fejlesztése. Ezekre a készségekre a mindennapokban is szükségünk van. Tehát az ilyen készségek elsajátítása mindenkinek a hasznára válik.

70+50=120

A füleki magyar nyelvű gimnáziumi oktatás 70. évfordulója és a szlovák részleg 50. évfordulója alkalmából az európai programozási hét (CodeWeek 2022) keretében 70+50=120 diákunk programozott egyszerre 1 órán át a meghívott füleki alapiskolák diákjaival együtt. A diákok előre elkészített programozási feladatgyűjteményből oldották a feladatokat Python nyelven, illetve más programozási környezetekben. De drónprogramozásra, robotprogramozásra, sőt Python nyelven zene programozására is sort kerítettek a diákok. Az 1 órán át tartó programozási maraton eredményeként összegyűjtöttük a diákok által létrehozott programkódsorokat. Ezen kódsorok összeszámlálása után jött ki a végeredmény, 10 525 kódsort sikerült 1 óra leforgása alatt beprogramozni a diákoknak, amellyel valószínűleg a Guinness-rekordok Könyvébe illő teljesítményt sikerült elérni. Gratulálunk!

Lehet, hogy jövőre újra megpróbáljuk?! Az erő és az algoritmus legyen veletek!

Tovaszálló drónok

A második rendezvényünk a Tovaszálló drónok című projektünk bejelentésével indult. E program célja, hogy az alap- és középiskolások szinte észrevétlenül, játékos, kreatív módon sajátítsák el a programozás alapjait. A Tello EDU egy lenyűgöző, akrobatikus elemekkel ellátott programozható drón, amely tökéletes az oktatáshoz. A diákok könnyedén elsajátíthatják a drónprogramozás során az olyan programozási nyelveket, mint a Scratch és a Python. Az új, továbbfejlesztett DJI RoboMaster Tello Talent drón kibővített szoftveres és hardveres képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik drónraj és a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások használatát. A RoboMaster TT oktatásban használható drón megkönnyíti a robotikához és a MI-hoz való hozzáférést, és elősegíti a diákok kíváncsiságát, önbizalmát, hogy megkönnyítse a tudományba és a technológiába való belépést. A szoftver és a hardver kiváló skálázhatóságának köszönhetően egyszerre több drónt, drónrajt tudunk vezérelni.

A programozás nem más, mint a számítógépes gondolkodást, problémamegoldást, kritikus érvelést, logikát, csapatmunkát és kreativitást felölelő készségek fejlesztése (Fotó: Emanuel Patrik Oravecz)

A Tovaszálló drónok projekt kapcsán az iskolák előzetes jelentkezés után drónkészletet kapnak. A drónkészleteket az iskolák a Tovaszálló drónok program kereteiben ingyenesen kölcsönözhetik. A kölcsönzést iskolánként egy kijelölt kapcsolattartó kezdeményezi, aki vállalja, hogy a postán kapott csomagot átveszi, ellenőrzi annak tartalmát, a drónokat és a segédeszközöket (térítésmentesen) felhasználja az oktatásban (tanóra, szakkör, egyedileg meghirdetett délutáni foglalkozás, projektnap stb. keretében); 3-4 hét elteltével (a szervezők által megadott) soron következő iskolának postázza; a foglalkozások eredményeit (pl. fotók, példa alkalmazások) megosztja a szervezők által létrehozott oldalon.

Dr. Tomolya Róbert, PhD bemutatta a programozható drónok lehetőségeit, az általa készített honlapot, melynek célja a drónprogramozás könnyebb elsajátítása. A weboldalon a programozható drónokkal lehet megismerkedni, valamint a drónprogramozáshoz szükséges programozáskörnyezetekkel (Python, Scratch, Droneblocks, Tello Edu App). A jelenlévőknek alkalmuk nyílt gyakorlatban is megszemlélni a drónokat, valamint ki is próbálniuk saját programjaik segítségével. A jelen lévő alapiskolák diákjai és a kísérő tanárok birtokukba is vették a drónkészleteket és elkezdődhetett a drónok programozása. (TR)