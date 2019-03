Aranyozott óriásburgerrel készül egy tokiói luxusszálloda az új japán császár trónra lépésére

A japán főváros előkelő Roppongi negyedében álló Grand Hyatt Tokyo szálloda The Oak Door nevű étterme csütörtökön mutatta be a három kilogrammos fogást, amelynek borsos árú összetevői között libamáj és francia szarvasgomba forgács is szerepel.

A Golden Giant Burger fantázianévre keresztelt szendvics nagyjából 25 centiméter széles és 15 centiméter magas. A 6-8 főnek elegendő harapnivalót egy üveg borral együtt szolgálják fel. A különleges burger április 1-jétől június végéig lesz elérhető.

A 85 éves Akihito japán császár 30 évnyi uralkodás után április 30-án mond le a trónról. Helyét 59 éves fia, Naruhito trónörökös veszi át május 1-jén.

Az uralkodó 2016-ban ritkaságszámba menő videoüzenetben jelentette be óhaját a lemondásra. Döntését hanyatló egészségi állapotával és azzal kapcsolatos aggodalmaival indokolta, hogy hajlott kora miatt nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. Ő az első japán császár az elmúlt csaknem kétszáz évben, aki lemond a trónról.

Akihito április végi lemondásával véget ér uralkodásának korszaka is, amelyet a Heiszei (a béke elérése) korszaknak neveztek el. A Naruhito alatti éra elnevezését április 1-jén jelenti be a japán kormány.