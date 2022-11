Hirman szerint télen nem fogunk megfagyni

A tárcavezető szerint a 3,4 milliárd köbméternyi gáz befogadására alkalmas szlovákiai gáztárolók telítettsége november közepére elérte a 94 százalékot. „A Lengyelország felé megépült összeköttetéssel Szlovákia hozzáférhet az északról érkező gázszállításokhoz, és a földközi-tengeri LNG-terminálokat is igénybe vehetjük. Ugyanakkor a villamosenergia-ellátást is legalább részben függetleníteni kellene a jelenleg kizárólag Oroszországból származó nukleáris fűtőanyagtól” – tette hozzá Hirman. A miniszter szerint a jelenlegi energiaválság a fosszilis tüzelőanyagok korszakának a végét jelzi, az új energiaforrásokra való átállás azonban nem lesz könnyű, és a globális biztonság szempontjából is számos kihívással kell majd szembenéznünk. (TASR, mi)

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom