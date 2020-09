Tudnivalók a főiskolai ösztöndíjról

Szerdán a Slovnaft Cup-ban is pályára lépnek Kalmárék a Pöstyén ellenfeleként, majd jövő héten Zsolnára látogatnak a dunaszerdahelyiek!

92. Smolák játékvezető közben lefújja a meccset! Nyolcadik győzelmét szerzi meg zsinórban a DAC! Elképesztő teljesítmény! A játékosok most a szurkolóknak köszönik meg a buzdítást.

91. Kalmár egy perc alatt két gólt is szerezhetett volna a végén. Az elsőnéll lesen fejelt mellé, a másodiknál nagyon gyengén gurította kapura a labdát.

76. Kalmár labdája sem akad be a hálóba, pedig az is oda tartott. Ismét Šemrinec védett!

71. Fábry tekerése ijesztett rá Šemrinecre, ám a vendégek kapusának a védők is segítségére voltak. DAC-Trencsén továbbra is 3:1

73. Hajrá, DAC! - zendítenek rá azok a szerencsés nézők, akik sorsolás útján bejutottak ma a MOL Arénába. De kívülről is behallatszik a szurkolás.

68. Közben a betegségéből felgyógyult Friede is pályára lépett a DAC-ban. Schäfert váltotta.

63. Ramirez lefejelt labdáját szelídítette meg Divković, majd két védőt is megszégyeníve vette be a kaput - 3:1

58. Parádés támadást mutatott be a DAC! Davis bal lába sült el az akció végén. A Trenčín kapusának, Šemrinecnek köszönheti, hogy nem növelte előnyét a DAC!

36. GÓÓÓL! Már vezet a DAC! Kalmár mesteri passzát Divković pofozza be szépen a trencséni kapuba - 2:1

29. Előbb Čatakovič lövését blokkolta az utolsó pillanatban Davis, majd a másik oldalon Balić durrant fölé. Az állás továbbra is 0:1

12. Szép és gyors labdakihozatal után Fábry előtt nyílt hatalmas szabad terület, melyet be is futott, majd Ramirezzel játszott össze, aki visszapöckölte neki a labdát. Eddig jó is volt minden, de aztán egy gyenge kísérlettel zárult a támadás.