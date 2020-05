Szociális segély az anyagi szükséghelyzetben lévőknek

Nemcsak a váratlan többletkiadások, hanem a hirtelen jövedelemkiesés is komoly egzisztenciális problémákat okozhat. A koronavírus-járvány miatt sokan otthon vannak a gyerekeikkel, a megszokott fizetésük helyett ápolási díjat kapnak, csökkentett fizetésért dolgoznak, mások munkanélküli-segélyből tengődnek. Gondot okozhat kifizetni a havi rezsiköltségeket, hirtelen anyagi szükséghelyzetbe kerülhetnek. A szociális ügyi hivataltól igényelhető segély.

A jogosultság elbírálása

A hivatal előbb megvizsgálja, az igénylő valóban rászoruló-e. Az egy háztartásban élő személyek összbevétele nem haladhatja meg a létminimum összegét, ami jelenleg egy felnőtt személy esetében havonta 210,20 euró. A következő személyek jövedelmét veszik figyelembe: férj és feleség, a szülők és a velük élő kiskorú gyermekek, valamint az a 25 évesnél nem idősebb gyermek, akinek nincs jövedelme, illetve a diákok 25 év felett is eltartott személynek számítanak, ha doktoranduszi képzésben vesznek részt.

Alaposan górcső alá veszik az igénylő vagyonát, miközben leltárba veszik a közösen elbírált összes személy tulajdonát, az összes ingatlant és ingóságot. Értéküket igazolással, szakértői véleménnyel, számlával kell alátámasztani. Ha kiderül, hogy az igénylőnek és családjának van „fölösleges” vagyona, aminek az értékesítésével javíthatnak a helyzetükön, nem minősülnek rászorulónak.

Azt is megnézik, az igénylő próbált-e saját magán segíteni, kihasználta-e az összes rendelkezésre álló lehetőséget, benyújtotta, érvényesítette-e valamennyi lehetséges igényét. Idősek esetében például megnézik, próbálta-e intézni a nyugdíjaztatását, a kisgyermekes édesanyának folyósítanak-e anyasági támogatást, az elvált édesanya intéztee a tartásdíja stb.

Ha összeadják a háztartás tagjainak a bevételeit, az eredménynek kisebbnek kell lennie a létminimumnál. Nem minden bevételt kell bevallani. A munkáért kapott fizetés jövedelemnek számít, az alkalmi munkáért kapott jutalom 25%-a azonban nem minősül annak. A gyermekgondozási segély hivatalos jövedelem, az anyasági támogatásnak a negyedét nem számítják be, a családi pótlékot pedig egyáltalán nem veszik figyelembe.

A segély összege

A segély alapösszege egy személy számára 66,30 euró, egy pár számára 115,30 euró. Ha egyedülálló személy nevel 1–4 gyereket, 126,20 euróra számíthat, párok ilyen esetben 172,60 eurót kaphatnak. Aki egyedül nevel négynél több gyermeket, 184,30 euróra jogosult. Ha egy pár gondoskodik négynél több gyerekről, 232,60 eurót hagyhatnak jóvá. A háztartás minden tagjának megítélhető védelmi hozzájárulás. 67,90 euróra jogosult, aki kedvezőtlen életkörülményei miatt képtelen saját munkatevékenységével emelni a bevételeit. 37,30 eurót hagyhatnak jóvá annak, akinek több mint 30 napja nagyon rossz az egészségi állapota, és 14,60 euró jár a terhes nőknek vagy 1 évesnél kisebb gyermeküket nevelő anyáknak. 18,60 euróval emelhetik a szociális segély összegét, ha az igénylőnek iskolába járó tanköteles gyereke van – az összeg fejenként, minden gyermek után jár. Ugyancsak intézhető lakásfenntartási támogatás, ami egytagú háztartás esetében 57,20 euró, többtagú háztartás esetében pedig 91,40 euró havonta.

Rendkívüli támogatás

Akik a koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedések következtében hirtelen jövedelem nélkül maradtak, szorult anyagi helyzetbe kerültek, rendkívüli állami támogatásban részesülhetnek. A márciusi hónapért 105 eurót, áprilisra vonatkozólag 210 eurót hagyhatnak jóvá számukra. Az áprilisra vonatkozó összeget május 16-ától lehet igényelni. Aki idáig nem kérte a márciusi támogatást, utólag, az áprilisival együtt is igényelheti. A kérvényt az egyéni vállalkozás székhelye vagy a polgár állandó lakhelye szerint illetékes munkaügyi hivatalhoz kell eljuttatni, postai úton vagy elektronikusan is eljuttatható. Az űrlap letölthető és benyújtható a pomahameludom.sk és a neprepustaj.sk weboldalak közvetítésével is.