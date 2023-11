Ne dőljünk be a kereskedők trükkjeinek!

Noha a fekete péntek nem hivatalos ünnep, s nem is munkaszüneti nap, Amerikában ekkor sokan szabadnapot vesznek ki, és ez megnöveli a lehetséges vásárlók számát. A kereskedők már gyakran hetekkel korábban elkészítik a karácsonyi dekorációt, és ezen a napon a megszokottnál jóval korábban kinyitnak, jelentős árengedményekkel, akciókkal csalogatják az ügyfeleket. Nálunk a Black Friday másképp zajlik. A hazai kereskedők már november elején elkezdték reklámozni, sokan heteken keresztül kínálnak akciós termékeket. A jelenlegi nem éppen rózsás gazdasági helyzetben azonban nem árt résen lenni, nehogy bedőljünk a reklámnak, s olyasmit is megvásároljunk, amire lényegében nincs szükségünk, illetve amiről utólag kiderül, nem is volt olyan kedvezményes, mint azt első ránézésre hittük. A Blach Friday-jel kapcsolatban Peter Jeczkót, a Partners Group társaság szakértőjét kérdeztük.

Az üzletláncokban viszonylag gyakran találkozunk kedvezményes ajánlatokkal. A Black Friday miben különbözik a többi akciótól? Miért olyan vonzó a vásárlók számára?

Biztosan előfordult már másokkal is, nem csak velem, hogy internetes webáruházakban keresgélt, hogy mit talál jó áron, amit érdemes lenne megvenni. Talán természetes jelenségről van szó, mivel ezek a szavak – árengedmény, akció, végkiárusítás – az agyunkban aktiválják a dopamin hormon termelését, amit más néven ún. boldogsághormonnak is neveznek. És ekkor jön az, hogy nem tudjuk az adott pillanatban teljeskörűen felmérni, hogy az adott árura tényleg szükségünk van-e, vagy csak jó érzéssel tölt el az, hogy jó vásárt csinálunk, mert például féláron kínálják, és megéri megvenni.

Honnan tudhatjuk, hogy az árengedmény valóban előnyös, és nem csupán marketingfogásról van szó?

Habár ezekben a napokban mindenhonnan zúdulnak ránk a jobbnál jobb ajánlatok, bizony érdemes feltenni a kérdést magunkban: tényleg olyan kedvező egyik-másik ajánlat, vagy csak kedvezőnek néz ki? Nehéz megmondani. hogy az árengedmények valósak-e vagy sem, vagy csupán marketingfogás az egész – ezt talán mérlegelje mindenki saját maga a konkrét áruval kapcsolatban, de tudok pár tippet adni ahhoz, hogyan készüljünk fel ezekre a napokra, és elejét vegyük olyan kiadásoknak, amelyeket esetleg később megbánhatnánk.

Halljuk a tippeket!

Először is érdemes vásárlási listát készíteni. Ha szükségem van valamire a háztartásban, esetleg közeleg a karácsony, ajándékokra van szükségem, és tudom, mivel szeretném meglepni a páromat vagy rokonaimat, kivárom az árengedményt, sőt keresem a konkrét árut. Ennek a felkészülésnek két pozitív hatása is lesz. 1. Csak a célomra összpontosítok, más „kecsegtető” ajánlatokat figyelmen kívül hagyok. 2. Mivel keresem a konkrét árucikket, közben a „kedvező árról” is tisztább képet kapok, mivel több áruház kínálatát is össze tudom hasonlítani. Továbbá: abban az esetben, ha valamilyen árucikk felkeltette az érdeklődésemet, de még nem vagyok biztos abban, hogy tényleg szeretném-e megvenni, érdemes odafigyelni pár dologra és kiszűrni a kereskedők trükkjeit.

Milyen trükköket?

Sokféle van, bizony ismerek pár vásárlói pszichológiai trükköt, amit a kereskedők ellenünk használnak. Például azt mondják, hogy a termékből ez az utolsó 2 darab a raktáron – itt a ritkaság és kivételesség elve érvényesül. Közkedvelt szlogen az is, hogy: Holnapra hazaszállítjuk – ha utolsó pillanatra hagyjuk a vásárlást! Továbbá, az árucikk mellett szeretik feltüntetni, hogy az adott terméket abban a pillanatban épp másik 10 ember is nézi – ez a társadalmi jóváhagyás elve, vagyis ezt mások is nézik, másoknak is tetszik, tehát ez jó. Szintén közkedvelt trükk: ha még x eurót költesz, a postaköltség ingyenes – itt a kölcsönösség elve érvényesül, miszerint az áruház is ad valamit ingyen, ha picit többet költünk. Ugyancsak közkedvelt trükkös megfogalmazás: Olcsóbb már nem lesz (FOMO fear of missing out) – ez kellemetlen érzést kelt bennünk, hogy valamit elhalasztunk, valamiről lemaradunk, amit megbánunk majd, vagyis itt a veszteség elkerülésének az elve érvényesül. Szintén elterjedt szlogen: Kezdjen törleszteni jövőre! És még sorolhatnám, de ezek voltak a legismertebbek. Ha a felsorolt trükkök valamelyike lenne az, ami motiválna valakit megrendelni vagy megvenni valamilyen árut, akkor egyszerűen ne tegyük, hanem mondjunk bátran nemet!

A kereskedők bevételei a fekete pénteken valóban óriásiak?

Ezekben a napokban több tízmilliárdot költenek el az emberek, és a vásárlások nagyjából fele online környezetben történik. Annak érdekében, hogy a Black Friday ne váljon valóságos fekete péntekké – vagyis olyan szomorú nappá, amit egyesek utólag még sokáig sirathatnak, mert bedőlnek valamilyen trükknek és túlköltekeznek, érdemes elgondolkodni azon az örök igazságon, amit tanácsadói szakmám keretein belül gyakran el szoktam ismételni ügyfeleimnek: bármennyire is kedvező áron veszünk meg valamit, az minden esetben a kiadások kategóriában jelenik majd meg a folyószámlánkon.