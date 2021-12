Megszűnt a pandémiás táppénz – a covidosok most mire jogosultak?

A Covid-19 betegségnek lehet könnyű és lehet nagyon súlyos lefolyása is. Egyesek csak a minimális 10 napot töltik karanténban, mások hetekig, hónapokig lábadoznak, sokan kórházba kerülnek. Csak kevés covidos képes a betegség mellett a karanténban még dolgozni is, tehát home office-ban távmunkát végezni, így aztán a többség betegszabadságot intéz magának. Ha pedig gyerekeket, rossz egészségi állapotban levő felnőtteket kell gondozni, a velük törődő személy ápolási szabadságra mehet. A kormány a világjárvány miatt tavaly bevezette az ún. pandémiás táppénzt és ápolási díjat, és az előbbit december 1-jével megszüntették. Aki még novemberben intézett magának pandémiás támogatást, annak a régi szabályok szerint addig folyósítják, ameddig szükséges. Aki viszont most igényel ellátást a Szociális Biztosítótól a betegbiztosítása alapján, ismét csak a hagyományos táppénzre számíthat.

Mi a különbség?

Pandémiás ellátásra kizárólag az a biztosított volt jogosult, aki karanténintézkedés miatt vált ideiglenesen munkaképtelenné. A pandémiás és a klasszikus táppénz között a különbség az volt, hogy az előbbit a betegszabadság első napjától nyújtották, és az összege a napi kivetési alap 55%-a volt. A klasszikus táppénz az ideiglenes munkaképtelenség 11. napjától jár, és a kivetési alap 55%-a. Vállalkozók és önkéntes biztosítással rendelkezők esetében a támogatás összege a betegség első 3 napja alatt a kivetési alap 25%-a, és a 4. naptól 55%.

Ápolási díj

Aki beteg hozzátartozójáról gondoskodik, ápolási díjra, ún. OČR-re jogosult, ami ugyancsak a kivetési alap 55%-a. A pandémiás ápolási díj abban különbözik a klasszikustól, hogy az utóbbit előre meghatározott ideig folyósítják, az előbbit pedig addig nyújtják, amíg szükséges. Ugyanakkor idén áprilistól módosult a szociális biztosításról szóló törvény. Eszerint a klasszikus ápolási díj már 14 napig jár (március 31-éig csak 10 napig folyósították), de az továbbra is érvényes, hogy ha egyszerre két vagy több gyerekről kell gondoskodni, a szülő akkor is csak egy támogatásra jogosult. Továbbá, április 1-jével bevezették az úgynevezett hosszú távú ápolási díjat, ami nem azonos a pandémiás OČR-rel. Ezentúl az előbbit is lehet igényelni olyan esetben, ha a beteget 14 napnál hosszabb ideig kell ápolnunk, ami Covid esetében könnyen előfordulhat. A hosszú távú ápolási díj feltételei lényegében ugyanazok, mint a rendes ápolási támogatás esetében, a különbség csak annyi, hogy szükség van még egy igazolásra a gondozásra szoruló beteg kezelőorvosától az ápolás szükségességéről. A juttatás összege ez esetben is a napi kivetési alap 55%-a.

Az első 10 nap

A Szociális Biztosító a munkaképtelenség 11. napjától folyósít táppénzt – maximum 52 hétig, de ez nem azt jelenti, hogy a beteg az első tíz napban teljesen bevétel nélkül marad. A betegség első 10 napjában a munkaadó fizet bizonyos bérpótlékot, ami a napi kivetési alap bizonyos százaléka – a vállalkozókhoz hasonlóan az első 3 napban 25%, a 4. naptól kezdve 55%. Kivételes esetekben a munkáltató többet is adhat, ha a kollektív szerződésben erről megállapodás született – a felső határ a napi kivetési alap 80%-a, egyetlen munkaadó sem ad ennél magasabb bérpótlékot. A legtöbb cég azonban a 25 és az 55 százalékot fizeti.

Szabadnapot is kivehetünk

Nem mindenki engedheti meg magának, hogy sokat hiányozzon a munkahelyéről, nehogy lecseréljék megbízhatóbb munkaerőre. Így aztán amikor valaki megbetegedik, először azt mérlegeli: ágynak essen, beteget jelentsen, vagy home office-t intézzen magának. Esetenként azonban az utóbbi lehetőség szóba sem jöhet, sok covidos a rossz egészségi állapota miatt képtelen dolgozni, és ilyenkor két lehetőség van: hivatalosan elismert munkaképtelenség, azaz betegszabadság vagy rendes szabadság. Akinek sok szabadnapja van, általában az utóbbi lehetőséget szokta választani, anyagilag jobban megéri. Ugyanakkor mindenkinek joga van betegszabadságra menni. Nem árt tudatosítani: amíg a betegszabadság tart, az alkalmazott felmondási védelem alatt áll. Ha megbetegedése előtt bocsátják el, a munkaviszony akkor szűnik meg, amikor a betegszabadsága befejeződik.

Jövedelem táppénz mellett

A táppénzre való jogosultság nem szűnik meg, ha a betegszabadság alatt a munkaadó kifizet valamilyen prémiumot, kedvezményt, hozzájárulást. Ha viszont megszegi a betegszabadság feltételeit, azonnal leállítják az összeg folyósítását. A beteg köteles betartani a kezelőorvosa által előírt gyógymódot. A betegség jellegétől függően és a páciens aktuális egészségi állapotára való tekintettel mindig az orvos dönt arról, hogy a mindennapi tevékenységek közül melyek engedélyezettek, dolgozhat-e, kimehet-e sétálni stb. Ez azt jelenti, hogy a biztosított nem végezhet olyan munkatevékenységet, amelynek a végzésére ideiglenesen képtelennek nyilvánították. Például törött lábbal biztosan nem végezhet fizikai munkát, de esetleg telefonon tarthatja a kapcsolatot az ügyfeleivel, és így némi bevételre is szert tehet. Az ilyenfajta feladatok elvvégzéséről viszont tanácsos megbízásos vagy alkalmi munkáról szóló szerződésben megállapodni. (sza)