Jövő karácsonykor jön a szülői bónusz

A szülői bónusz újdonság, más országban nem létezik, és sokaknak – első ránézésre – a gyermekek után járó adóbónusz jut az eszébe. Csakhogy a szülői bónusz nem adókedvezmény, semmi köze az adókhoz, hanem a Szociális Biztosítóba (SP) elvezetett biztosítási díjakkal függ össze. „A legtöbbször úgy beszélnek a szülői bónuszról, mint a mesebeli három garasról: az egyiket a fiú az öregapjának adta, és ezzel segítette őt. Egyet a gyerekeire költött, egyet pedig megtartott magának. A szülői bónusz nem így fog működni” – mondta Jozef Mihál szociális ügyi szakember, aki szerint januártól egy nagyon elegáns rendszer lép életbe.

Mi a szülői bónusz?

A szülői bónusz nem más, mint a gyerekek járulékaiból a szülőknek visszapörgetett anyagi támogatás: az SP-be beömlő társadalombiztosítási díjak egy részét fogják kifizetni a dolgozó gyerekek nyugdíjas szüleinek. Mindenki, aki dolgozik, azaz elvezet bizonyos járulékokat az SPbe, szerepel a biztosító nyilvántartásában, és ezeket a dolgozó gyerekeket könnyen össze tudják párosítani a nyugdíjban lévő szüleikkel. Ehhez az SP az összes szükséges adattal rendelkezik. A szenioroknak nem kell külön kérvényt benyújtaniuk, a biztosító automatikusan megállapítja, ki jogosult a szülői bónuszra, és a gyerekek fizetése, illetve az abból levont járulékok összege alapján a bónusz nagyságát is meg tudják határozni.

A hatályos törvény értelmében a gyermek mindkét szülője számára a bruttó bére 1,5-1,5%-át adhatja. Vagyis akinek a fizetése jövőre 1453 euró lesz, annak a szülője maximum havi 21,80 eurós bónuszra számíthat. Ez a felső határ. Aki többet keres, annak a szülője sem kaphat ennél többet. A gyerek csakis szlovákiai munkavállaló lehet, külföldön nem dolgozhat, itt kell adót fizetnie.

Hogyan fizetik ki?

Ezt a nyugdíj-kiegészítő támogatást majd a rendes havi nyugdíjjal egyszerre fogják folyósítani, de jövőre még nem így lesz. Az SP-nek ugyanis időre van szüksége, hogy megvizsgálja, ki jogosult a támogatásra, össze kell párosítani a szeniorokat a dolgozó gyermekeikkel, és ki kell számolni a bónusz nagyságát is. Emiatt 2023-ban nem havonta, hanem az év végén egy összegben fizetik majd ki a szülői bónuszt, ami – az előbbi példánál maradva – decemberben maximum 270 eurót fog jelenteni. Karácsony előtt a nyugdíjasok 14. járandóságra is számíthatnak, vagyis a decemberi nyugdíjjal együtt megkaphatják a 14. nyugdíjat és a szülői bónuszt is, ami az ünnepek előtt viszonylag szép jövedelemkiegészítés lesz. 2024-től a szülői bónuszt már havonta, a rendes havi nyugdíjjal egyszerre fogják kifizetni.

Ki jogosult?

A szülői bónuszra azok lesznek jogosultak, akik öregségi nyugdíjban részesülnek, továbbá azok is, akik rokkantsági vagy szolgálati nyugdíjat kapnak, és már elérték a nyugdíjkorhatárt. Fontos feltétel: a szenior gyerekének az SP-be kell a járulékokat elvezetnie, például a rendőrök vagy a hivatásos katonák nem támogathatják így a szüleiket.

Az SP-vel csak azoknak kell felvenniük a kapcsolatot, akik valamilyen okból – rendszerint rossz családi viszonyok miatt – nem akarják a bónusszal támogatni a szüleiket. Ebben az esetben bónuszmegtagadási nyilatkozatot kell tenniük: ki kell tölteniük az SP honlapján közzétett formanyomtatványt, s azt elektronikusan vagy személyesen legkésőbb 2023. február 28-ig el kell juttatniuk a biztosítóba. A nyilatkozat 5 évre szól, vagyis az ő járulékuk teljes összege 2028-ig a közös kasszába fog vándorolni. Utána új nyilatkozatot kell majd leadni, ellenkező esetben az SP elkezdi folyósítani a bónuszt a szülőknek, amennyiben a nyugdíjas jogosult lesz rá. Fontos feltétel ugyanis, hogy a szenior gyereke a bónusz folyósítása előtt két évvel rendelkezett társadalombiztosítással. Mindig a két évvel korábbi kivetési alapból indulnak majd ki. Akinek a gyermeke két éve munkanélküli volt, de tavaly már volt állása, akkor jövőre válik jogosulttá a szülői bónuszra. Akinek most elkezdik kifizetni a támogatást, ám a gyermeke elveszíti az állását, ideiglenesen majd leállíthatják a bónusz kifizetését, később viszont ismét folytathatják a folyósítást a gyermek biztosítási időszakaitól és a kivetési alapoktól függően.

Van lehetőség arra is, hogy testvérek esetében csak az egyikük támogassa a szülőket, vagy csak az egyik szülőt támogassák, sőt elintézhető az is, hogy a biológiai szülők helyett a nevelőszülők legyenek a kedvezményezettek. Aki nemcsak a szüleit, hanem a nagyszüleit is szeretné támogatni, kérheti, hogy a bónuszt osszák szét közöttük, de az a különböző kombinációk esetében is legfeljebb a kivetési alap 3%-a lehet, és egy személy csak 1,5%-ot kaphat.

Miből fedezik?

A szülői bónusz bevezetése mintegy évi 300 millió euróba fog kerülni az államnak. Ezt a pénzt nem úgy fogják előteremteni, hogy megemelik a munkavállalók járulékterheit, hanem a biztosítóba befolyt biztosítási díjakat – mindenkiét, tehát azokét is, akiknek a szülei már nem élnek vagy még nem nyugdíjasok, vagy nem egyeznek bele a szülői bónusz folyósításába – úgy fogják szétosztani az SP-ben, hogy egyrészt kifizetik belőle a rendes havi nyugdíjakat, másrészt biztosítják a szülői bónuszt. Emiatt a bónuszban részesülő szeniorok gyermekeinek a jövőbeli nyugdíja sem lesz majd alacsonyabb.