Iskolai zaklatást – mit tehetnek a szülők és a tanárok?

„A csicskáztatásnak különböző okai lehetnek – diszharmonikus, megzavart családi környezet, szülők, akik túlságosan büntetik vagy szinte észre sem veszik a gyermeküket, de van, aki így akarja felhívni magára osztálytársai vagy tanárai figyelmét” – véli Eva Gajdošová iskolai pszichológus.

A zaklatás megelőzésének az alapja, hogy a gyerekeket meg kell tanítani kordában tartani az indulataikat, empatikusnak kell lenniük mások iránt, tiszteletben kell tartaniuk a másságot, valamint meg kell tanulniuk a mindennapi konfliktusokat úgy kezelni, hogy a megoldás ne ártson másoknak.

Tanácsok szülőknek

1. Szabjunk világos szabályokat!

– Azokban a családokban szoktak problémák kialakulni, ahol túl sok vagy túl kevés szabály van.



2. A nevelésben legyenek egységesek!

– A gyerekek csak így tanulhatják meg, hogy a szülőket nem állíthatják egymással szembe.

3. Legyünk következetesek!

– A gyerekekkel szemben legyünk barátságosak, de határozottak, és kitartóan tartsuk be a lefektetett szabályokat!



4. Ne hagyjuk magunkat érzelmileg zsarolni!

– Ne higgyünk a krokodilkönnyeknek, melyek a cél elérése után azonnal felszáradnak!

5. Szabjunk határokat!

– A szabályokhoz hasonlóan a határok megszabása is nagyon fontos. Minél nagyobb egy gyerek, annál jobban a szabadjára engedhetjük.



6. Legyen a gyermeke barátja, de legyen tekintélye is!

– Lefekteti a szabályokat és követeli a betartásukat, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ő is kifejtse a véleményét.



7. Ne felejtse el gyermekét naponta megdicsérni!

– Ha gyermeke teszi a dolgát, dicsérje meg – még akkor is, ha nem volt tökéletes.



8. Együtt tervezzék a napot, hetet, hónapot!

– A közös terv biztonságérzetet ad, valamint megtanulják beosztani az idejüket.



9. Nyilvánítsa ki szeretetét a gyermeke iránt!

– Naponta legalább egyszer ölelje át gyermekét! Olyat soha ne mondjon neki, hogy nem szereti, még ha haragszik is rá.



10. A családban biztosítson harmóniát!

– Otthon lehetnek veszekedések, de a gyerekeknek azt is látniuk kellene, hogy a szülők kibékülnek.

A tanár tízparancsolata

1. Szabályok

– A gyerekeknek az iskolában le kell fektetni a konkrét szabályokat, határokat, törvényeket.

2. Rendszeresség

– A tanév folyamán rendszeres események váltsák egymást! A rendszertelenség megbontja a gyerekek lelki egyensúlyát.

3. Testre szabás

– A hátrányos helyzetben levőknek (diszlexia, figyelemzavar stb.) testre szabott feladatokat kell adni.

4. Beilleszkedés

– A problémás gyerekeket fokozatosan be kell vonni az osztály szociális kapcsolataiba, ebben segíteni kell nekik.

5. Dicséret és büntetés

– Jó magaviseletéért minden gyereket – a problémásakat is – meg kell dicsérni. Büntetés esetén észszerű büntetéseket kell alkalmazni.



6. Nem szabad megalázni senkit

– A fontos dolgokat, főleg a kritikát négyszemközt kell megbeszélni a tanulóval, nem pedig a többiek előtt.

7. A kommunikáció módja

– A tanár beszéljen nyugodtan, magabiztosan, ne fenyegetőzzön! Az álláspontját többféleképpen kifejtheti.

8. Magánélet

– Néha biztosítani kell a gyerekeknek egy kis magánéletet – pl. egy helyet, ahová olykor behúzódhatnak (házikó, zenehallgatás, számítógépes játék stb.)

9. Alkalom a sikerre

– Nemcsak az a fontos, hogy legyen idő mindent megtanítani, hanem hogy az összes gyereknek – a problémásnak is – legyen sikerélménye.

10. Speciális pedagógus

– Az osztályba tehetnek olyan segédtanárt, aki a gyerekkel egyedül dolgozik, a problémás gyereket tanítási óra alatt is kiviszi az osztályból.

(sza)