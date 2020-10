Segítsünk az áldozatoknak!

A különböző kutatások alátámasztották, hogy a zaklatás komoly probléma az iskolai környezetben. Az oktatási minisztérium szerint valamit tenni kell e negatív jelenség visszaszorítása érdekében, ezért október elején a civil szervezetekkel közös projektet indítottak, mely a „Visszaírunk neked” nevet kapta. A cél: segítséget nyújtani az áldozatoknak, illetve nyíltan beszélni a problémáról ott, ahol a legelterjedtebb, azaz az oktatási intézményekben, és azokkal, akiket a leginkább érint: gyerekeket, szülőket, tanárokat. A tárca szerint a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

„Fontos, hogy az iskolában a gyerekek ne csak művelődjenek, hanem értékeket is elsajátítsanak, megtanuljanak tisztelni másokat, és biztonságban érezhessék magukat”

– mondta Branislav Gröhling oktatási miniszter. „Segítő kezet kell nyújtani az áldozatoknak, de fontos a felvilágosítás is” – tette hozzá Marianna Trnavská, a Markíza Alapítvány igazgatótanácsának az elnöke.

Hogyan reagáljunk?

Bárki válhat zaklatás áldozatává a szociális helyzetére való tekintet nélkül, és bárkiből lehet agresszor. Súlyos helyzetek alakulhatnak ki, melyekből meg kell találni a kiutat. Fontos, hogy a környezet, főleg az iskola hogyan viszonyul a problémához. Ha a szülők, a pedagógusok csírájában nem fojtják el az agresszív megnyilvánulásokat, a következmények nélküli viselkedés egyre durvábbá válhat. Ha nem történik beavatkozás a felnőttek részéről, az otthoni vagy az iskolai bántalmazás óriási méreteket is ölthet. Ugyanakkor sokszor nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek sem tudják, az egyes helyzetekben hogyan kell helyesen reagálni. Sőt, gyakran az áldozat környezete észre sem veszi a problémát, miközben annak, ami első ránézésre ártatlan tréfának tűnhet, hosszú távú következményei lehetnek. Sokszor pedig a szemtanúk közömbösen szemlélik a dolgot, vagy félnek beavatkozni.

Segítőkész szemtanú?

Persze vannak kivételek is. A 14 éves Scarlet nap mint nap látta, hogy az egyik osztálytársa bántja a másikat,de nem tudta, mitévő legyen, ezért írt az emberjogi biztosnak: „Ha tudom, hogy valakit zaklatnak, és azt is tudom, hogy ki csinálja, akkor menjek oda hozzá, és mondjam meg neki, hogy hagyja abba, vagy szóljak inkább a tanárnak?” Az ombudsman elmagyarázta, hogy a zaklatás – attól függően, milyen komoly bántalmazásról van szó – kihágásnak vagy akár bűncselekménynek is minősülhet, amit jelenteni lehet a rendőrségen, vagy legalább szólni kell egy felnőttnek, aki megteszi a szükséges lépéseket.

„Elmondhatod az osztálytársadnak is, hogy mit gondolsz a viselkedéséről, és figyelmeztetheted, hogy hagyja abba. Mielőtt azonban beszélsz vele, mérlegeld, emiatt nem kerülnél-e magad is veszélybe. Ha ez a lehetőség fennáll, akkor inkább szólj a tanárnak vagy más felnőttnek!”

– tanácsolta az emberjogi biztos.

Tanácstalan áldozatok

„Az áldozatok rendszerint nem tudják, mihez kezdjenek, ezért egyértelműen segítségre van szükségük. A fizikai bántalmazás, a megalázás és a zaklatás egyéb formái jelentősen befolyásolják az áldozat személyiségének az alakulását, az előmenetelét, a szociális fejlődését, kihathat az egészségére. A gyerekkori zaklatás hatása felnőttkorban is megmutatkozhat” – figyelmeztet a Linka detskej istoty nonprofit szervezet, mely a 116 111-es ingyenes, névtelen, nonstop segélyhívó vonalat működteti a gyermekek számára. A szervezet honlapján fontos információk találhatók az iskolai zaklatásról, a megoldási lehetőségekről, és csetelni is lehet pszichológusokkal, akik tanácsot adnak, útbaigazítanak.

Október 6-ától működik a www. odpisemeti.sk weboldal is, mely közvetítésével az áldozatok ugyancsak megtehetik a legfontosabb első lépést: valakinek elmondják a problémájukat, és tanácsot kaphatnak, hogyan tovább.

Az áldozatok a gyerekombudsmanhoz is szoktak fordulni. Például a 14 éves Liliana ezt írta az emberjogi biztosnak: „Hetedikes vagyok, és az egyik lány egyfolytában sérteget, kiabál velem. Ha nem csinálom azt, amit mond, azzal fenyeget, hogy megölet. Ha nem hozom el neki, amit megparancsol, akkor csúnyán leszid, és ezt mindenki tudja, de senki nem tesz ellene semmit. A tanárokkal szemben is sok mindent megenged. Már nem bírom tovább, mit tegyek?” Az ombudsman jogászai azt tanácsolták, kérjen segítséget a szüleitől, beszéljenek a tanárokkal, az igazgatóval, és ha nem javul a helyzet, azaz az iskola nem oldja meg a problémát, az Iskolai Tanfelügyelőséghez, súlyos esetekben pedig a rendőrséghez lehet fordulni.

Tudnivalók: Definíció Különbséget kell tenni a mindennapos veszekedések, poénkodás és a súlyos konfliktusok között. Annak megítélésében, hogy súlyos vagy nem súlyos konfliktus alakult-e ki, a legfontosabb szempont, hogy az áldozat azt hogyan éli meg. Pszichológusok az iskolai zaklatást vagy bullyingot egy általánosan elfogadott definíció alapján így határozzák meg: a diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több más diák. A zaklató és az áldozat közti erőviszony egyenlőtlen, a zaklató fölényben van. Három típus Zaklatásnak leggyakrabban a hasonló korosztályúak, illetve a kisebbek és a nagyobbak között figyelhető meg, forrását pedig elsősorban a család magatartásában és értékrendjében, az iskola vezetésében, a tanárok viselkedésmintájában, a társadalmi légkörben kell keresni. A zaklatás három alapvető típusa a verbális agresszió, a fizikai agresszió és a szociális bántalmazás (kiközösítés). Ezen kívül napjainkban egyre gyakoribb az úgynevezett cyberbullying (kiberzaklatás), vagyis a modern telekommunikációs eszközökön keresztül (mobiltelefon, internet), azok segítségével végrehajtott zaklatás. Áldozatok Rendszerint problémáik vannak az emberi kapcsolatok terén. Azok az iskolások, akik nehezebben kötnek barátságokat, kevésbé népszerűek, gyakrabban válnak iskolai zaklatás áldozatául, és ez tovább rontja az osztályban levő pozíciójukat. Mindez oda vezethet, hogy elveszítik érdeklődésüket a tanulás iránt, romolhat a teljesítményük, iskolakerülővé válhatnak. Számos pszichoszomatikus problémával küszködhetnek: jelentkezhet has-, fej- és hátfájás, alvászavar, étvágytalanság, éjjel bepisilhet, az önértékelése romlik. A zaklatás stressz, kialakulhat szorongás, az áldozat lehet ingerültebb, szomorúbb, dühösebb, lelkileg kiegyensúlyozatlan, jelentkezhetnek öngyilkossági hajlamok is. Agresszorok Nekik is problémáik vannak az emberi kapcsolatok terén. Általában rossz a viszonyuk a szüleikkel és az iskolával, és hajlamosak az olyan kockázatos viselkedésre, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogozás. A különböző okokra visszavezethető szorongás és frusztráltság is vezethet mások molesztálásához. Az agresszoroknak túl nagy az önbizalmuk, szinte alig rendelkeznek empátiával, dominánsak, lobbanékonyak, és nem feltétlenül tudatosítják viselkedésük következményeit. A zaklató viselkedés egyik fő indukálója az ellenőrizetlen düh. Akik nehezen képesek indulataikat önuralommal fékezni, előszeretettel félemlítik meg a környezetükben élő gyerekeket.

(sza)