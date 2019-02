Egyetlen sertés regisztrálása lépésről lépésre

Azoknak a nem vállalkozó természetes személyeknek, akik háztáji disznótor céljából vesznek egy sertést (melyet vagy azonnal le akarnak vágni, vagy előbb felnevelik, s később vágják le), ugyanúgy be kell jelenteniük a tenyészetüket, mint a nagyobb gazdaságokat szokták, vagyis regisztráltatniuk kell magukat a Gazdasági Állatok Központi Nyilvántartásában (CEHZ). Ha már megvették a sertést, és otthoni felhasználás céljából már nevelik, a regisztrációt akkor is, utólag is, haladéktalanul el kell intézni.Az alábbiakban összefoglaltuk az ügyintézéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

1. A ŠVPS regionális irodáiban, a községi hivatalban, a ŠVPS vagy a földművelési minisztérium honlapján megtalálható a szükséges formanyomtatvány („Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu”). A kitöltött űrlapot postázni kell a CEHZ zsolnai irodájába. Pontos cím: Centrálna evidencia hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Ha a nyomtatvány jól van kitöltve, a tenyészetet legkésőbb 30 napon belül díjmentesen nyilvántartásba veszik, és a gazdának küldenek egy regisztrációs számot – egy 6 jegyű alfanumerikus egyedi azonosítót, mely D betűből és további 5 számjegyből áll (pl. D12345). Az állattenyésztő mindig ezt a nyilvántartási számot fogja használni, ha otthoni fogyasztás céljából sertést vásárol, illetve amikor a területileg illetékes RVPS-nek jelenti a háztáji disznóvágást. Az ŠVPS szerint egy címre nem tanácsos több ún. „D“ farmot bejegyeztetni, ugyanis egyesetleges járvány esetén minden regisztrált tenyészettel szemben külön intézkedéseket rendelnek el. A D betűvel kezdődő gazdaságok nem hagyományos, hanem speciális rezsimű tenyészetek, melyekben kizárólag disznótor céljából tartják az állatot, s innen nem lehet áthelyezni egyetlen sertést sem egy másik tenyészetbe. Minden tenyésztőnek csak egy D-s regisztrációs száma lehet, melyet összepárosítanak a gazda személyi születési számával.

2. Aki disznótor céljából sertést akar venni, és még nem szerepel a CEHZ nyilvántartásában, annak 2 nyomtatványt kell kitöltenie: azt, amelyikkel bejelentkezik a központi nyilvántartásba és kéri a D-s azonosítót (Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu), valamint az adásvételt bejelentő űrlapot (Predaj ošípanej na domácu spotrebu). Az utóbbi nyomtatványon üresen hagyja a regisztrációs számra vonatkozó részt. (Ha már van egyedi azonosítója, akkor kitölti.) Ezt a nyomtatványt el kell vinni ahhoz a CEHZ-ben regisztrált gazdához, akitől a sertést megvesszük. Az eredetit postázni kell a CEHZ-be, egy-egy fénymásolat marad a vevőnél és az eladónál is. Az eladó az adásvételt bejegyzi a saját nyilvántartásába (ha a vevőnek van D-azonosítója, azt is feljegyzi, ha nincs, csak az egyéb adatokat írja fel). Ezenkívül kitölt még egy nyomtatványt, mellyel jelenti a CEHZ-nek, hogy megváltozott az általa tartott sertések száma (Hlásenie zmien v počte ošípaných), és legkésőbb a következő hónap 10. napjáig postázza a zsolnai központba. Ha a regisztrált sertéstenyésztő ugyanabban a hónapban több tenyésztőnek ad el állatot, akkor a sertések létszámáról szóló jelentéshez csatolja az eladásról szóló összes nyomtatványt, melyeket a vevőktől kapott. (sza)