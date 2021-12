Vissza a jövőbe Google-autón, látja a két olajgyári kéményt? (GALÉRIA)

Győr | Izgalmas lenne évtizedekkel visszahúzni a Google Maps idővonalát, hogy egy rég eltűnt utcaképet láthassunk! Ha azt nem is lehet, azért Győr-Szigethez érve kicsit mégis időutazókká válhatunk, az olajgyár helyén ugyanis olyan pörgősen változott pár év alatt az utcakép, hogy a Google-autó is csak „zötyög” az események után. Három idősíkban haladunk, „visszanőnek” a kémények is.