Mutáns lesz Palvin Barbara Eva Doležalová horrorfilmjében

A Serpentine című filmet februárban mutatják be az ötnapos, független filmesek, színészek, rendezők, írók és producerek munkáit bemutató Mammoth Filmfesztiválon – adta hírül a Variety. A filmről egyelőre nem lehet sokat tudni, annyit igen, hogy egy szektáról szól, amely kígyó-ember hibrid fajt hoz létre. Palvin Barbara is egy ilyen hibrid lesz. A modell egyik rajongói oldalán több felvétel is megjelent a filmből, ezt szúrta ki Magyarorszgáon az Index. A portál emlékeztet arra, hogy Palvin Barbara korábban már játszott 2014-ben Dwayne Johnson mellett a Herkules filmben is, amelyet Brett Ratner rendezett. A filmben Antimakhé szerepét kapta meg. Ezen kívül a 2021-ben debütáló Tyger Tyger pandémiás thrillerben ő játszotta Egzema szerepét.

Fotó: Instagram/barbarapalvin.italy