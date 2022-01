Ilyen a Dunánk a magasból (DRÓNVIDEÓ)

Múlt héten számoltunk be róla, hogy üzempróbát tartott a Széchenyi, Magyarország legnagyobb jégtörője a Gönyű és Ács közötti Duna-szakaszon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság akkor a hajóról indította útnak drónját: izgalmas videón mutatják most be a közös folyószakaszt és a vízi járművet.