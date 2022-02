Hivatalos: Világi Oszkár a győri ETO új tulajdonosa (GALÉRIA)

A győri polgármester a decemberi közmeghallgatáson mondta azt az egyik győri lakónak, hogy talán már a két ünnep között bejelentést tesz az ETO-val kapcsolatban. Eltelt a január is, most érkezett el a pillanat. Nem Győr az eladó, sem a vevő, mégis a városháza adott otthont a mai sajtótájékoztatónak. Ennek egy oka lehetett, Dézsi Csaba Andrást idézve: „az önkormányzat mentora volt a klub adásvételének”.

A polgármester tavaly júniusban töltött fel egy képet a közösségi oldalára, ezen Mányi Józseffel, az ETO tulajdonosával és Világi Oszkárral egyeztet. Később többször híre ment – legutóbb alig két hete –, hogy valóban küszöbön a klub eladása.

2021 júniusában egy asztalhoz ült Szeles Szabolcs győri alpolgármester, Világi Oszkár felvidéki üzletember, Dézsi Csaba András polgármester és Mányi József, az ETO akkori tulajdonosa. (Fotó: Facebook/Dézsi Csaba András)

A szegedi üzletember, Mányi József 2017 decemberében vette meg az ETO-t, s megállapodott az akkori városvezetővel, Borkai Zsolttal, hogy Győr anyagilag is támogatja majd a klubot. Borkai 2019-es lemondása után megválasztott Dézsi Csaba András azonban „egy fillérrel sem” kívánta támogatni az ETO-t, mondatait sokan emlegetik azóta is: „Ezt a lelketlen, szívtelen, munkának nem nevezhető teljesítményt nem vagyok hajlandó pénzzel honorálni. Ha ezt munkának nevezném, amit a győri ETO színeiben futballozó emberek manapság produkálnak a pályán, az sértő lenne azokra a győri dolgozó emberekre, akik munkával keresik meg nap mint nap a kenyerüket”.

Mányi ekkor kijelentette, hogy lemond és hajlandó eladni a klubot, de mégis maradt. A viták elcsendesedtek, a színfalak mögött ugyanakkor elkezdődtek a tárgyalások Világi Oszkárral, a dunaszerdahelyi futballklub többségi tulajdonosával, a Slovnaft-vezérigazgatójával, a Mol igazgatósági tagjával, az SZFE-alapítvány kuratóriumi tagjával.

„Racionális, hogy a két klub tudna segíteni egymásnak, a fiatalok arra kényszerítenek, hogy együttműködjünk.”

Mikor ezt decemberben mondta a Digi Sportnak, már hónapok óta zajlott a klub átvilágítása, ami az adásvétel előszobája. S ezzel a jelenbe értünk. Csütörtök reggel kilencre hívták az össze a sajtótájékoztatót, ahol Dézsi Csaba András mellett Világi Oszkár is megjelent. Előtte a rádióban már bejelentette Dézsi a tulajdonosváltást, s ott szóba hozta a kritikus mondatait is, amelyeket máig tart.

„Nagy nap ez a mai” – kezdte a polgármester a sajtótájékoztatón, felidézve tárgyalásait Világi Oszkárral. „Győrtől alig egy maratonnyi távolságra láttam egy klubot Dunaszerdahelyen, amely világszínvonalú volt. Ekkor kérdeztem meg Világi Oszkártól, nem akarja-e átvenni a győri klubot is. Felcsillant a szeme, majd azt mondta: nem. Aludt rá egyet, kettőt, sokat, nyilván átgondolta, s azt mondta, mégis. Kihívásnak tekintette, s bár még messze a cél, de stabil NBI-es élcsapat lehet az ETO.”

Világi Oszkár a klubvásárlást hosszan indokolta, többször utalva a DAC-ra is, ahol „az egyesület már túlnőtt a város határain. Ez ma Győrben egyelőre nincs meg, de célom, hogy elérjük. Azt gondoltam, hogy egy embernek csak egy klubja lehet, egy második már nagy teher. De én dolgos ember vagyok, dolgozni tanultam meg. Azt érzem, hogy küldetésem a régiókat, a két várost, a két klubot közelebb hozni egymáshoz. Türelmetlen vagyok, azt szeretném, hogy az eredmény minél hamarabb jöjjön. A csapat NBI-be való feljutása természetesen cél.” A Győri Új Szó kérdésére, hogy mindezt mikor látja reálisnak, hisz a szurkoló is türelmetlen, az új klubtulajdonos azt válaszolta: „Kilenc pontos most a lemaradás, bizalmat adok a mostani csapatnak, a reális cél az, hogy a következő szezonra készen álljunk erre. Remélem, a tulajdonviszonyok rendeződnek addigra, a stadionban felújítások szükségesek, és több pályát szeretnék. Ezek mind a jövő kérdései, de legalább ennyire fontos a légkör, amit meg szeretnék Győrben is teremteni. Szurkolók nélkül nem megy.”

Mint ismert, nemcsak a klubnak van új tulajdonosa, hanem a stadionnak (a hotelnek és az ETO Parknak) is, arra a kérdésre, hogy Világi Oszkár tudja-e pontosan, ki vásárolta meg a stadiont, nemmel válaszolt. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Soldos Péter lesz az ETO-nál az ügyvezető.