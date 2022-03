Dézsi: Kezdeményeztük a vámosszabadi szálló megnyitását

A hír a polgármester Facebook-oldalán jelent meg, ebben szerepel, hogy a Máltai Szeretetszolgálat a Katolikus Karitásszal közösen üzemelteti a pontot ügyeleti rendszerben; de itt lesznek a katasztrófavédelem, a rendőrség, a kormányhivatal munkatársai is, valamint alap elsősegélynyújtást is biztosítanak a rászorulók számára. Négy mobil illemhelyet is kihelyeznek, az ide érkező menekülteket pedig vízzel, élelemmel és azonnali tájékoztatással látják el.

Az önkormányzat lapban is nyilatkozott Dézsi Csaba András, ahol az újságíró a többi mellett a vámosszabadi táborról kérdezte. Arra utalt, amit mi is megírtunk többször: a tábort eddig nem kellett megnyitni . A polgármester azt válaszolta: „Bár azt az intézményt nem mi működtetjük, és jelenleg még a városon belül meg tudjuk oldani az érkezők elhelyezését, de úgy tűnik, hogy az itt dolgozó ukrán állampolgárok sok száz rokona hamarosan megérkezik, s ez meghaladhatja a jelenlegi kapacitásunkat, ezért már kezdeményeztük a szálló megnyitását.”