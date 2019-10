Újabb drágulás jöhet az élelmiszerüzletekben

A karácsony előtti időszakban több élelmiszer ára is megugorhat. Ennek egyik oka a gyengébb termés, de az is, hogy a hétvégekért és az ünnepnapokért a munkáltatók nagyobb bérpótlékot kötelesek fizetni az alkalmazottaknak, ami miatt nőnek a költségeik.

Pozsony/Budapest | A karácsony előtti időszakban több élelmiszer ára is megugorhat. Ennek egyik oka a gyengébb termés, de az is, hogy a hétvégekért és az ünnepnapokért a munkáltatók nagyobb bérpótlékot kötelesek fizetni az alkalmazottaknak, ami miatt nőnek a költségeik.

Az afrikai sertéspestis terjedése ellenére Szlovákiában nem várható a disznóhús drágulása, ezzel szemben a búzából előállított termékek már karácsony előtt többe kerülhetnek. Rudolf Horváth, a dunahidasi (Most pri Bratislave) mezőgazdasági szövetkezet elnöke szerint a rövid esős időszakok gyakran akkor voltak, amikor a gabonaféléket permetezni kellett volna a gombabetegségekkel szemben. „Emiatt romlott a búza minősége” – mondta a mezőgazdasági üzem vezetője.

Drágít a bérpótlék

Tatiana Lopúchová, a Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szlovákiai Szövetségének az elnöke szerint a gyártást jelentős mértékben drágítja a hétvégi és ünnepnapi bérpótlékok kifizetése, valamint a minimálbér növekedése. „Ezt a vásárlók is megérzik, de minden bizonnyal csak januárban kell majd mélyebbre nyúlniuk a pénztárcájukba. A pékeknek azonban már az ünnepek előtt és alatt is többe kerül majd a gyártás” – hangsúlyozta Lopúchová. Szerinte a pékek karácsonyra, illetve azt megelőzően képtelenek lesznek kedvezményekkel szolgálni a kereskedőknek, mint tehették azt az elmúlt években. Daniel Molnár, a Szlovákiai Baromfiszövetség igazgatója elmondta: a termelés bemeneti tényezőinek állandó növekedése ellenére a baromfiipari termékek ára csökkenő tendenciát mutat. „A csirkehús ára átlagosan 18%-kal csökkent, a tojás pedig 15%-kal olcsóbb. Ha nem nő az egyes baromfitermékek ára a boltokban, annak a tenyésztők látják a kárát” – erősítette meg Molnár.

Segít az alacsonyabb áfa

„A végső árképzés a kereskedők kezében van. Viszont úgy vélem, karácsonyig nem emelkednek az élelmiszerárak. A nagy kérdés, hogy mire számíthatnak a vásárlók jövőre” – mondta Martin Katriak, a Kereskedelmi Szövetség munkatársa. Martin Krajčovič, a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének az elnöke úgy véli, hogy az áfacsökkentés bizonyos kiválasztott élelmiszerekre nagy valószínűséggel csak lassítja majd az árnövekedést. Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője hangsúlyozta, hogy a vásárlók többet fizetnek majd a lengyel burgonyáért és almáért, nálunk ugyanis a vártnál gyengébb lesz a termés.

Érezhető magyar infláció

Azok számára sincsenek azonban jó híreink, akik Magyarországra járnak át vásárolni. A fogyasztói árak ott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2,8%-kal voltak magasabbak szeptemberben az egy évvel korábbinál, miközben az élelmiszerek ára egy év alatt, 5,1%-kal nőtt. Az élelmiszereken belül a sertéshús ára 13,3 százalékkal emelkedett. A kenyér 8,5, a liszt 7,2%-kal drágult. Az idényáras élelmiszerek áremelkedése átlagosan 6,5%-os volt. Jövőre ráadásul több termék esetében is további drágulás várható, a Népszava információ szerint a magyar kormány ugyanis arra készül, hogy további termékekre is kiterjeszti a népegészségügyi termékadót.

Tovább terjed a csipszadó

A kormány szerint jól vizsgázott eddig a csipszadó, így egy javaslat szerint jövőre az édes termékek, például üdítők, sütemények után akkor is meg kellene fizetni a népegészségügyi termékadót, ha kizárólag édesítőszert tartalmaznak. Ugyanis ezeknek is a terhére róják, hogy rászoktatnak az édes íz élvezetére. A csak édesítőszeres termékek közterhe azonban mintegy harmada lesz a cukrosokénak, így például az ilyen üdítőitalok literét 5 forint, a szörpökét 80 forint adó terhelheti. Az édesítőszeres kakaóporok után kilogrammonként 30 forint, cukrozott készítményeknél 50, a gyümölcsízeknél 200 forint illeti meg várhatóan januártól a közkasszát. Szélesebb körben válhatnak adókötelessé a szörpök, zöldséglevek is. A javaslat több új terméket is bevon az egészségügyi adó hatálya alá.

(sb, ú)