Szórakozás helyett spórolnak a diákok

A főiskolások több pénzt takarítanak meg, mint amennyit szórakozásra fordítanak, a kiadásaik legnagyobb részét azonban lakhatásra és élelemre költik – derítették ki a Szlovák Takarékpénztár elemzői, akik szerint az egyetemisták átlagos havi bevétele 273 euró körül mozog.

A Szlovák Takarékpénztár által megkérdezett főiskolások fele az egész év folyamán vállal alkalmai munkákat, a másik felük erre csak időnként kerít sort. „A főiskolák és egyetemek többsége a nagyobb városokban található, ahol nagyobbak a lakások bérleti díjai, emiatt a diákok kiadásainak az ötödét a lakhatási költségek teszik ki. A pénzük további negyedét élelemre fordítják, így nem csoda, hogy egyre több diák kénytelen munkát vállalni az egész év folyamán” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője, aki szerint a diákoknak kedvez az egyre súlyosabbá váló munkaerőhiány is.

A most közzétett elemzés egyik meglepetése, hogy a diákok egyre felelősebben gondolkodnak, és a havi bevételeik nagyjából 16 százalékát a nehezebb időkre teszik félre, ahelyett, hogy szórakozásra költenék. „Sokan már a főiskolás éveik alatt a későbbi lakásvásárlásra takarékoskodnak, ami már csak azért is indokolt, mert ha jelzáloghitelt szeretnének, ahhoz az új szabályok szerint már saját forrással is kell rendelkezniük” – tette hozzá Buchláková. A Szlovák Takarékpénztár elemzése a középiskolások pénzügyi szokásait is felmérte. „A középiskolások nagyjából harmada rendszeresen, a felük időnként vállal alkalmi munkát, miközben az átlagos havi bevételük 78 euró körül mozog” – mondta Buchláková.

Annak ellenére, hogy egyre több fiatal dolgozik, rengetegen hajtják magukat olyan adósságokba is, amelyeket a későbbiekben képtelenek visszafizetni. Csak az Eos Ksi Slovensko követeléskezelő társaság nyilvántartásában 22 ezer olyan 28 évnél fiatalabb található, akik együttesen 27 millió eurós tartozást halmoztak fel. Egy fiatal adósra így átlagosan 1223 eurós tartozás jut, miközben a többségük Kassa és Eperjes megyében él. „A regionális eloszlás az általános gazdasági helyzettel magyarázható. Míg a nyugati járásokban könnyebb munkát találni, a keletiekben még mindig nagyobb az állástalanok aránya, így többen kerülnek olyan helyzetbe, amikor már csak a hitelfelvétel segít” – mondta Peter Hetteš, az Eos Ksi Slovensko kereskedelmi igazgatója. Vannak krónikus visszaesők is. „A rekorder egy eperjesi fiatal, 12 különböző kölcsönnel, míg a legnagyobb tartozás 175 ezer euró, amit egy Zsolna megyei fiatal halmozott fel” – tette hozzá Hetteš. (mi, TASR)