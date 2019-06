4ka: 4G-roaming újabb országokban

Újabb országokban használhatják a 4G-hálózatot mobilinternetezésre a 4ka ügyfelei. Eddig 25 uniós országban volt elérthető ez a szolgáltatás, most ez a lista unión kívüli országokkal is bővül. Mostantól Svájcban (Sunrise, Salt Mobile hálózatokban), Szerbiában (Vip Mobile), Montenegróban (m:tel), Törökországban (Turkcell és Vodafone) és Lengyelországban (Plus) is használható a 4G-hálózat. Fontos azonban megemlíteni, hogy míg az uniós országokban a 2 eurós csomagban 0,75 GB-nyi adatot használhatnak a 4ka ügyfelei, addig Törökországban, Svájcban, Montenegróban és Szerbiában már lényegesen drágább a mobilinternetezés, konkrétan ezekben az országokban egy megabájtnyi adat 2 euróba kerül.

Telekom: új üzleti tarifacsomagok

Új, üzletembereknek kínált, olcsóbb tarifacsomagokat jelentett be a Telekom. A szolgáltató az új, Áno L Biznis és az Áno XL Biznis csomagokat azoknak kínálja, akiknek van cégjegyzékszáma (IČO). Mindkét csomagban korlátlan hívások és SMS-ek vannak, amelyet nemcsak a szlovákiai hálózatokban, de az unióban és roamingban is fel lehet használni. A különbség az adatkeretben és a támogatott készülékre kínált kedvezményben van, a kisebb csomagban 15, míg a nagyobban 25 GB-nyi keret található, ha azonban a Magenta 1 csomag részeként fizet elő a csomagra, akkor havonta további 5 GB-tal nő a keret. A kisebb csomag ára 35 euró, míg a nagyobb, XL-es verzió havi díja 50 euró, hűségszerződéssel és támogatott készülékkel.

Népszerűek a Huawei telefonjai Szlovákiában

Nagy csapás lehet a szlovákiai mobilszolgáltatók ügyfelei számára, ha a mostani krízis miatt eltűnnek a hazai boltok polcairól a Huawei mobiltelefonok. Legalábbis erre enged következtetni az a népszerűségi lista, amelyet a három szolgáltató az eladási adatok alapján állított össze. Mind az Orange, mind a Telekom, mind pedig az O2 listáján áprilisban egy Huawei mobiltelefon végzett az élen – mindhárom szolgáltatónál a Huawei P smart 2019 volt a legnépszerűbb –, de a tízes listákon számos egyéb Huawei-modell található. Érdekes lesz a májusi adat, mennyire tántorítja el a vásárlókat a mostani bizonytalanság.

Áprilisban a Telekom ügyfelei körében a Huawei P Smart 2019 készülékből fogyott a legtöbb, a második helyen a Samsung Galaxy J6+ végzett, míg a harmadik a Samsung Galaxy A50. A további sorrend: 4. Honor 8A; 5. Samsung Galaxy A7; 6. Alcatel 2008; 7. Huawei P30 Pro; 8. Huawei Mate 20 lite; 9. Huawei P20 lite; 10. Huawei P30.

Az Orange ügyfelei körében is a Huawei P smart 2019 készülék lett az első, a második a Huawei P20 lite, míg a harmadik a Samsung Galaxy A7. A további sorrend: 4. Huawei Y6 2019; 5.Samsung Galaxy A6; 6. Samsung Galaxy A50; 7. Huawei P30; 8. Samsung Galaxy J4 Plus; 9. Samsung Galaxy S10; 10. Huawei Y6 2018.

Mint ahogy azt fentebb is írtuk, az O2 ügyfelei körében is a Huawei P smart 2019 készülékből fogyott a legtöbb áprilisban, a második legnépszerűbb a Samsung Galaxy A7 volt, a harmadik helyen egy újabb Huawei, a P20 lite végzett. A további sorrend: 4. Huawei Y5 2018; 5. Honor 10 lite; 6. Samsung Galaxy A50; 7. Honor 8A; 8. Motorola Moto G7 Power; 9. Apple iPhone 8 (64GB); 10. Xiaomi Redmi 6A.