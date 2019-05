Még sokan fizetik a boltban a mobilszámlát

A mobilszolgáltatók ügyfelei több mód közül választhatnak – utalhatnak, fizethetnek online, az alkalmazás segítségével, de továbbra is lehetőségük van arra, hogy a számlát az operátor boltjában egyenlítsék ki. A hazai mobilszolgáltatók igyekeznek ez utóbbi megoldást korlátozni, vagy akár magasabb illetékkel visszaszorítani, sőt, az sem kizárt, hogy ez a lehetőség hamarosan el is tűnik egy-egy szolgáltató kínálatából.

Az Orange ügyfeleinek többsége az elektronikus fizetési lehetőségek közül választ, de még mindig tíz százalék azok aránya, akik a boltban, készpénzben, vagy bankkártyával fizetik ki a számlát – tájékoztatott Alexandra Piskunová. Az Orange szóvivője elmondta, hogy egyelőre nem tervezik kivenni a kínálatból ezt a lehetőséget, bár azt sem zárják ki, hogy a közeljövőben megszüntetik a most 1,20 euróba kerülő szolgáltatást. A Telekom ügyfelei között is sokan vannak, akik még mindig a mobilszolgáltató márkaboltjában egyenlítik ki a számlájukat – ők elsősorban a nem fizetők, hiszen a Telekom így rendkívül gyorsan fel tudja dolgozni a befizetést, és lényegesen rövidebb idő alatt visszakapcsolja a készüléket – árulta el lapunknak Peter Kimijan, a szolgáltató szóvivője. Bár az ügyfelek csupán egy százaléka fizet így, de ez is több ezer embert érint. A Telekom nem tervezi megszüntetni ezt a szolgáltatást, amelyért 2 eurót kér az ügyfelektől. Az O2-nél is hasonló a helyzet, mind többen használják az elektronikus fizetési lehetőségek egyikét, ám még mindig van egy réteg, amely bejön a boltba, hogy személyesen fizesse ki a havi számlát – mondta Tereza Molnár. Az O2 szóvivője elmondta azt is, hogy szeretnék visszaszorítani a boltban fizetők számát, ezért minden egyes ilyen tranzakcióért három eurót számláz, hogy ezzel is motiválja az ügyfeleket a kényelmesebb és ingyenes fizetési megoldásokra. A 4ka kínálatában kevés az olyan csomag, amelynek havi számlája lenne, a szolgáltató nem is számláz különdíjat azoknak az ügyfeleknek, kik a boltban egyenlítik ki a számlát – árulta el Matúš Benčík, a szolgáltató

szóvivője.