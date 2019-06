Májusban felgyorsult az élelmiszerek drágulása

A Statisztikai Hivatal szerint májusban 3,9%-kal nőttek az élelmiszerárak az egy évvel korábbihoz képest, és még az előző hónaphoz viszonyítva is csaknem 1%-os árugrást mértek. „Ilyen látványos drágulásra idén még nem volt példa” – nyilatkozta Eva Sadovská, a Szlovák Gazdaszövetség (SFD) agrárholding elemzője, aki szerint a dráguláshoz ezúttal leginkább a zöldségfélék járultak hozzá. Az elmúlt hónapban azonban még a burgonya is drágább volt, mint most. Májusban egy kilogrammnyi krumpliért átlagosan 1,07 eurót kértek, amire Sadovská szerint az ezredforduló óta nem volt példa. A burgonya ára az elmúlt egy évben több mint a felével nőtt.

Egyre nagyobb pánikot okoz azonban a sertéspestisjárvány is, amely Kínában katasztrofális méreteket öltött. Kínának emiatt több sertést kell importálnia, ami viszont világszerte a hús árának az emelkedését okozza. Becslések szerint Kína idén 33%-kal többet importál a disznóhúsból, és ez irányítja majd a világpiacot. Ennek a hatása már a szlovákiai üzletekben is meglátszik, a disznóhús és az ebből készült termékek ára ugyanis nagyjából a tizedével nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A kedvezőtlen időjárás és a pékségek bérköltségeinek a növekedése miatt drágábban jutunk hozzá a péksüteményekhez is.

„A liszt csaknem 17 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor, a teljes kiőrlésű kenyérért pedig majd 12, a kifliért pedig 10%-kal többet kérnek” – mondta Sadovská.

A legnagyobb áresést ezzel szemben az alma esetében regisztrálták, ez nagyjából a harmadával kerül kevesebbe, mint tavaly tavasszal. Csökkent az ára azonban több más gyümölcsnek is. Idén nincs gond a tojással sem. „Tavaly a tiltott rovarölő szerrel szennyezett tojásokkal kapcsolatos botrány miatt történelmi csúcsokat döntögetett a tojás ára, idén azonban már 7 százalékkal olcsóbb, mint tavaly, és hasonló a helyzet a tejjel kapcsolatban is” – nyilatkozta Sadovská. A cukor árának a csökkenéséhez ugyanakkor az uniós cukor-kvóták megszüntetése járult hozzá. Ez utóbbira 2017 októberétől került sor, azóta nagyjából az ötödével csökkent a cukor ára. (mi)