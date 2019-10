Jövőre már lassabban nőnek a fizetések

Míg idén nagyjából 6–8 százalékkal nőnek a bérek a tavalyihoz képest, jövőre a fizetések növekedési üteme már 5–7 százalékra eshet vissza – derül ki a Grafton Recruitment személyzeti tanácsadó és munkaközvetítő ügynökség legfrissebb előrejelzéséből. Eszerint a szlovákiai bruttó átlagbér az idei második negyedévben elérte az 1100 eurót, miközben a leglátványosabb bérnövekedést az iparvállalatoknál, az egészségügyben, a turizmusban és a közigazgatásban regisztrálták.

„Az elmúlt időszakban leginkább azon munkakörökben nőttek a fizetések, amelyek korábban a legrosszabbul fizetettek közé tartoztak. Példaként egy, az adatbázisunkban szereplő Zsolna megyei recepciós állás említhető, amelyért két évvel ezelőtt még 550 eurót fizettek, ma pedig már 700 eurót. Az éjszakai és ünnepi munka után járó pluszpénz növelésének köszönhetően többet keresnek azok is, akik több műszakban dolgoznak”

– nyilatkozta Miroslav Garaj, a Grafton Recruitment CZ&SK ügyvezető igazgatója. Szerinte az elmúlt időszak legnagyobb béremelkedését már nem Pozsonyban, hanem Nyitra, Besztercebánya és Kassa megyében mérték.

Jövőre azonban már a bérek visszafogottabb növekedésére kell felkészülnünk.

„Egyre több szó esik a gazdaság lassulásáról, vagyis a fizetések további látványos növekedését már semmi sem indokolja”

– mondta Garaj. Szerinte Szlovákiát különösen érzékenyen érinti majd, hogy az európai autóipar kezd telítetté válni, vagyis az elkövetkező időszakban már csökkenhet az ágazat termelése, ami a foglalkoztatottságra is rányomja a bélyegét. Mivel az alkalmazottakért már nem folyik majd olyan ádáz harc, mint eddig, a cégek a fizetéseket sem lesznek kénytelenek olyan gyorsan növelni.

A Grafton most közzétett elemzése szerint ugyanakkor a vállalatok részéről egyelőre még mindig nagy a kereslet a szalagmunkások iránt, és tovább nő a vendégmunkások száma is. Míg azonban az uniós tagországokból érkező vendégmunkások száma már csökkent, egyre többen érkeznek Ukrajnából. A cégeknek gondot okoz a munkaerő szokásosnál nagyobb fluktuációja is, amit a munkáltatók az alkalmazottaiknak nyújtott különféle bónuszokkal próbálnak meg orvosolni. Az egyes ágazatok között azonban továbbra is látványos különbségek vannak. „A kereskedelemben és a logisztikában például a munkáltatók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az alkalmazottaik angolnyelv-tudására, a legújabb trend így az, hogy a munkáltató fizeti az ezzel kapcsolatos tanfolyamokat” – mondta Garaj. Szerinte továbbra is a bankszektorban dolgozók és a számítógépes szakemberek keresnek a legjobban, az elmúlt időszakban azonban a kereskedelemben dolgozók fizetése is viszonylag gyors növekedést produkált. (mi, TASR)