Idén drágább lesz a karácsonyi bevásárlás

Összehasonlításképpen: az átlagos uniós drágulás 1,9% volt, Csehországban viszont csak 1,4, Ausztriában pedig 1,6%-os drágulást mértek. Az infláció jövőre sem fékeződik, a jegybank tegnap ismertetett prognózisa szerint az idei 2,6%-os pénzromlást követően jövőre átlagosan 2,9%-kal nőhetnek az árak, az SNS üzletláncokat sújtó adója kb. 0,25 százalékponttal dobja meg az inflációt.

„Az élelmiszerekhez manapság Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is olcsóbban juthatunk hozzá, mint Szlovákiában” – nyilatkozta Eva Sadovská, a Szlovák Gazdaszövetség elemzője, aki szerint látványos változásra nem számíthatunk jövőre sem. „Várhatóan tovább nőnek majd a fizetések, és még több embernek lesz munkája, ami tovább növeli a lakosság vásárlóerejét. Márpedig a növekvő kereslettel párhuzamosan nőnek majd az árak is” – mondta Sadovská. Szerinte a kormány üzletláncokra kivetett különadójának is árfelhajtó hatása lesz, miközben az energiaárak növekedése miatt az élelmiszeripari cégek költségei is megugranak. Ez utóbbi miatt legutóbb a húsfeldolgozók jelezték, hogy jövőre kénytelenek lesznek megemelni az áraikat. Sadovská szavait támasztja alá a Szlovák Nemzeti Bank tegnap kiadott előrejelzése is. Eszerint Szlovákia bruttó hazai összterméke (GDP) az idei 4,2 százalékos növekedést követően jövőre 4,3 százalékra gyorsulhat. „A gazdasági növekedés gyorsulása, a munkanélküliek számának csökkenése a lakossági fogyasztáson is meglátszik majd, ez pedig rányomja bélyegét az árakra is. Az idei 2,6 százalékos inflációt követően jövőre átlagosan 2,9 százalékkal nőhetnek az árak, főleg a dráguló energia hatására. Az inflációt is figyelembe vevő reálbérek idén 3,6, jövőre pedig 3,9 százalékkal nőhetnek, vagyis a béremeléseknek köszönhetően a lakosság kevésbé érzi meg a felfelé kúszó árak hatását” – nyilatkozta Jozef Makúch jegybankelnök. (mi, TASR)