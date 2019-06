Hazai bornak álcázott silány behozatal

„Míg 1989-ben több mint 30 ezer hektárnyi szőlő volt Szlovákiában, mára ez 18 ezer hektárra csökkent, és ez utóbbinak is nagyjából csak a fele számít bortermőnek. A 9 ezer hektárnyi szőlőből évente nagyjából 30 millió liter bort lehet előállítani. Ami igazán furcsa, hogy a statisztikai adatok alapján ugyanekkor a szlovákiai borból évente átlagosan 70 millió liter fogy” – nyilatkozta Milan Skovajsa, a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Céhének (CVVS) az alapító tagja. Szerinte a vásárlók nem is sejtik, hogy egyes eladók durván becsapják őket, és a Magyarországról, Olaszországból, Spanyolországból vagy Moldáviából behozott szőlőből készült bort vagy közvetlenül tartálykocsikban behozott importbort szlovákként adják tovább.

„A vásárlónak esélye sincs felismerni a turpisságot, hiszen az ilyen bort tartalmazó palackon gyakran ott az állami azonosító kódszám (ŠKČ), amelynek elvileg a hazai eredetet kellene igazolnia. Ezen kívül a palackon szereplő címke is szlovákként hirdeti a bort”

– mondta Skovajsa.

A szőlészek és borászok szakmai szervezete szerint ezzel nem csupán a fogyasztókat csapják be, hanem a szőlészeti ágazatra is súlyos csapást mérnek. „Több hazai cég emiatt már nehéz helyzetbe került, és elbocsátásokra kényszerült. A helyzetet tovább súlyosbítja az átláthatatlan állami dotációs rendszer, amely gyakran olyanoknak is megítéli a támogatást, akik csak papíron termesztik a szőlőt, valójában azonban nincsen termésük” – mondta Skovajsa. „Korábban hasonló helyzet állt elő a szomszédos Csehországban is, ott azonban szigorú ellenőrzéseket vezettek be, és az egyik legnagyobb borkereskedő példás megbüntetésével ez a gyakorlat visszaszorult” – mondta Štefan Ailer borászati szakértő, aki szerint hasonló lépésekre lenne szükség Szlovákiában is, ha szeretnénk elkerülni a hazai szőlészet teljes leépülését. (TASR, mi)